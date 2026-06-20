ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、次戦にはFWネイマール（サントス）がメンバーに含まれることを明かした。ブラジルメディア『グローボ』が伝えている。

ブラジル代表は19日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループC第2節でハイチ代表と対戦。マテウス・クーニャが2得点を挙げたほか、ヴィニシウス・ジュニオールがダメ押しゴールを決め、3－0で快勝した。

しかし、約2年8カ月ぶりにブラジル代表に招集されたことで話題を呼んだネイマールは、ふくらはぎを痛めていることで初戦のモロッコ代表戦（△1－1）に続いて、ハイチ代表戦でもベンチ外となり、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ大統領からも「ネイマールはプレーすらしていない。ネイマールは世界で初めて在宅勤務で代表に招集された選手だ」などと冗談まじりに語られるなど、出場できる状態にない同選手には批判の声も上がっている。

そうしたなか、ハイチ代表戦後にネイマールの状態について聞かれたアンチェロッティ監督は「ネイマールは明日個別トレーニングを行い、月曜日にはチーム全体と合流する予定だ。スコットランド代表戦には出場できるだろう」と24日に行われる第3節ではメンバー入りする見込みであることを明らかにした。

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