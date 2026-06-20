ポルトガル代表DFルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）が、FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）に向けられている批判を気にしていないことを強調した。大手メディア『ESPN』が伝えている。

C・ロナウドは17日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループK第1節のコンゴ民主共和国代表戦にフル出場し、41歳132日というW杯に先発出場した史上最年長のフィールドプレイヤーとなったほか、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシに続いて、6度目のW杯出場を達成した史上2人目の選手となった。

しかし、1－1のドローに終わった同試合でシュートを枠内に飛ばすことはできず、C・ロナウドのパフォーマンスには多くの批判の声が上がっており、同選手を先発から外すべきだという指摘もされている。

そうしたなか、C・ロナウドへの批判について聞かれたR・ディアスは「僕たちにとっては問題ではない。取るに足らないことだ。ちょっとした騒ぎに過ぎない。これもサッカーの一部だ」とチームへの影響はないことを強調した。

「まず第一に、批判は一人の選手だけに向けられているわけではない。クリスティアーノは大きな注目を集めているが、僕たち全員が批判の的になっていると思う。何よりも今言ったこと以外に、何か異常なことが起こっているとは思わない。僕がここにいる間ずっとこうだったし、これからもそうだろう。だから、何も新しいことではない。結局のところ、それは雑音に過ぎない。私たちはそれを気にせず、自分たちのプレーに集中する」

「僕たちにとってそれは問題ではない。困難は良いことであり、困難を通してこそ自分たちの真価が問われるという認識で、僕たちは皆一致している。僕たちはこれを何かポジティブなものを生み出す機会として捉えている。僕の心はそういう方向には向かわない。批判されても気にしない。誰もそれを重要視していないと思う。そもそも問題になるべきことではない」

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