川崎フロンターレに所属するMF永長鷹虎とDF土屋櫂大の福島ユナイテッドFCへの育成型期限付き移籍期間が延長されることが決定した。両クラブが20日に発表している。なお、期限付き移籍期間は2027年6月30日までとなっている。

現在23歳の永長は興国高校から2022年に川崎Fに加入した。これまで水戸ホーリーホックやザスパ群馬、テゲバジャーロ宮崎、FC琉球などへの期限付き移籍を経験し、今年からは福島でプレー。明治安田J2・J3百年構想リーグでは16試合に出場していた。

現在20歳の土屋は川崎FのU－13、同U－15、同U－18を経て、2025年からトップチームに昇格。今年は福島へと育成型期限付き移籍を果たし、明治安田J2・J3百年構想リーグでは16試合出場で2得点を記録していた。

期限付き移籍期間が延長された両選手は両クラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

■永長鷹虎（川崎フロンターレ）

「川崎フロンターレのサポーターの皆様 このたび福島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を延長することになりました。なかなかフロンターレのために貢献できていなくて悔しい気持ちもありますが、福島で、そして川崎で活躍できるように成長したいと思います」

■永長鷹虎（福島ユナイテッドFC）

「半年間プレーして、自分自身の成長を実感しています。同時にこのチームの勝利に貢献したいという思いが強くあり、新シーズンも福島でプレーすることを決断しました。引き続き、熱いサポートをよろしくお願いいたします」

■土屋櫂大（川崎フロンターレ）

「2026/27シーズンも福島ユナイテッドFCでプレーを続けることになりました。等々力で活躍する姿を皆さんに届けられるように、プレーや人間性の面で成長して帰ってきます。応援よろしくお願いします！」

■土屋櫂大（福島ユナイテッドFC）

「日頃より熱い応援をありがとうございます。2026/27シーズンの目標であるJ2昇格を達成するために、全力を尽くします。最後まで共に戦い抜き、優勝しましょう」