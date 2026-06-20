今日は2026年6月20日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月20日の12星座占いでは、おうし座が総合運1位。今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。2位はいて座、3位はさそり座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおうし座とうお座、金運がいて座、仕事運がおうし座といて座、健康運がおうし座、おとめ座、やぎ座、うお座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。