中日が1点差で巨人に勝利

先発投手：中日は金丸夢斗が6回2失点の好投（10安打7奪三振）、巨人の竹丸和幸は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：中日が2点を追加 3回表：中日が1点を追加 5回裏：巨人が2点を追加 注目選手：巨人の岸田行倫が1本塁打、2打点の活躍、巨人の増田大輝が3安打の活躍、中日の石伊雄太が1本塁打の活躍。

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