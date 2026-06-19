中日1点リード、巨人は猛追

2回に中日が2点先制、3回にも追加点。しかし5回裏、巨人は岸田の1発などで2点を返し、1点差に迫る。両チーム本塁打も飛び出す点の取り合い。6回終了時点で中日が3-2とリードしている。

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