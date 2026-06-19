中日1点リード、巨人は猛追

2回に中日が2点先制、3回にも追加点。しかし5回裏、巨人は岸田の1発などで2点を返し、1点差に迫る。両チーム本塁打も飛び出す点の取り合い。6回終了時点で中日が3-2とリードしている。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
2 阪神 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 64 23 40 1 .365 17