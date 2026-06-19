「まさかこんな組み合わせが!?」と、その斬新さに誰もが驚いたはず。

あの人気マスコット・ドアラと、彼の"年俸"としておなじみの「食パン」が、再びタッグを組みました！前作が大好評で即完売商品も出たという『ドアラと食パン』シリーズの待望の第二弾が、ついに登場です。

今回も、毎日の生活にちょっとした癒やしとユーモアを添えてくれる、キュートな文具・生活雑貨が盛りだくさん。この記事を読めば、全ラインナップの魅力と、どこで手に入るかが完全にわかりますよ！私も実物を見て、あまりの可愛さに悶絶してしまいました。

ドアラの「食パン年俸」がグッズに！ユニークコラボ第二弾の魅力

中日ドラゴンズの公式マスコットとして、世代を超えて愛され続けるドアラ。

彼の年俸が食パンの「グラム」で示されるという、知る人ぞ知るユニークなエピソードから生まれたのが、この「ドアラと食パン」シリーズです。単なるキャラクターグッズに留まらず、ドアラと食パンという意外な組み合わせが織りなすシュールで可愛らしい世界観は、日々の暮らしにちょっとした癒やしとユーモアを添えてくれます。

昨年、発売と同時に多くのファンを魅了し、完売商品も続出した第一弾に続き、この第二弾では、さらに多様なアイテムが加わり、その魅力を余すところなく楽しめます。私が特に注目したのは、その「実用性と遊び心の絶妙なバランス」です。ただ可愛いだけでなく、毎日の生活で「使える」アイテムが揃っているのが、このシリーズの大きな魅力だと感じました。

それでは、注目の新商品ラインアップを詳しく見ていきましょう。

毎日の暮らしを彩る！「ドアラと食パン」第二弾アイテムを徹底紹介

1. ドアラと食パン パンの袋をとめるやつカラビナ

「パンの袋をとめるやつ」という、食パンに欠かせないあのクリップがまさかのカラビナに！ドアラがパンに挟まっていたり、パンを抱えたりするデザインは、見ているだけでクスッと笑ってしまいます。バッグやリュック、鍵などに付けて持ち歩けば、さりげない個性をアピールできます。アクリルと金属のしっかりした作りで、実用性も兼ね備えています。

2. ドアラと食パン エコバッグ

: 各880円（税込）

ドアラと食パンの総柄デザインが目を引くエコバッグ。ポリエステル100%で丈夫、たっぷり入るサイズ感（約W100×H370×H420mm）は実用性抜群です。日常のお買い物やお出かけが、これ一つでぐんと楽しくなること間違いなし。

3. ドアラと食パン クリアシートシール

: 1,320円（税込）

手帳やノートを可愛くデコレーションできるクリア素材のシールです。透け感のあるクリア素材なので、貼るだけで下地になじみ、自然でオシャレな仕上がりに。1シートに10ピースも入っており、様々なシーンで活躍します。

4. ドアラと食パン ボールペン

: 550円（税込）

日常使いにぴったりのスリムなボールペン。ドアラと食パンの様々なデザインが、書くたびに楽しい気分を演出します。手になじむスリムな形状で、書き心地もスムーズ。仕事や勉強のデスクワークに、ちょっとした癒やしと遊び心を取り入れたい方におすすめです。

5. ドアラと食パン スリムノート

: 各550円（税込）

持ち運びやすいスリムサイズのノートは、外出先でのメモやアイデア整理に最適。4種の異なるデザインが、あなたの記録を楽しい時間に変えてくれます。5mm方眼の64ページ仕様で、使い勝手も抜群です。

6. ドアラと食パン ハンカチ

: 各660円（税込）

綿100%の肌触りが心地よいハンカチ。ドアラと食パンの愛らしいデザインが、毎日使うアイテムに癒やしを添えます。しっかりとした厚みがあり、吸水性にも優れているので実用性も申し分なし。お弁当を包むクロスとしても活躍しそうです。

7. ドアラと食パン めじるしチャーム

: 各770円（税込）

自分の持ち物をひと目で見分けられる便利なダイカットチャーム。鍵やポーチに付ければ、ドアラの可愛らしい表情が日常に彩りをプラスします。アクリルとシリコン、金属素材で、耐久性も考慮されています。

8. ドアラと食パン ダイカット付箋

: 各660円（税込）

メモやメッセージを書き込むのが楽しくなる、ダイカット仕様のお手軽サイズ付箋。デスク周りを楽しく彩ります。ドアラが食パンからひょっこり顔を出すデザインや、食パンを抱える姿など、デザインごとに異なるユニークな形状が特徴です。

この素敵なアイテムを手掛ける「フタバ株式会社」とは？

: 各605円（税込）

今回「ドアラと食パン」第二弾を世に送り出したのは、愛知県名古屋市に本社を構えるフタバ株式会社です。昭和47年設立の同社は、年賀状印刷サービスで多くの人に親しまれてきただけでなく、お祝い袋や箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売、さらにはキャラクターグッズ開発、フォトブック提供まで、多岐にわたる事業を展開しています。

「心ふれあう」を企業理念に掲げるフタバ株式会社だからこそ、見る人の心を和ませ、日常に寄り添う「ドアラと食パン」のようなユニークで愛らしいキャラクターグッズが生み出されるのでしょう。彼らの手掛けるアイテムは、どれも使う人の笑顔を想像して作られていることが伝わってきます。

どこで買える？販売情報まとめ

さて、気になるこれらのアイテムがどこで手に入るのか、販売情報をまとめました。お近くの店舗や、手軽なオンラインショップなど、あなたに合った方法でぜひチェックしてみてください。

販売場所 販売開始日 フタバオンラインショップ 2026年6月20日（土） 愛知・岐阜・三重・静岡県内の一部郵便局店頭 2026年6月22日（月） ドラゴンズ公式オンラインショップ 販売中 ドラゴンズストア（サカエ/ナゴヤ/豊橋） 販売中 愛知県・岐阜県のイオン・イオンスタイル（一部店舗） 販売中 その他全国の取扱い販売店 2026年6月下旬〜順次販売開始

特に東海地方にお住まいの方は、お近くの郵便局やイオンでも手に入るチャンスがあるのは嬉しいですね！「ドラゴンズストア」でもすでに販売中とのことなので、野球観戦のついでに立ち寄ってみるのもおすすめです。

まとめ

ドアラの愛らしさと食パンの意外な組み合わせから生まれた「ドアラと食パン」シリーズ第二弾。文具から日用雑貨まで、毎日の生活にちょっとした遊び心と癒やしをプラスしてくれるアイテムばかりでした。

私も、このユニークなコンセプトと実用性を兼ね備えたラインアップにはすっかり魅了されてしまいました。特に「パンの袋をとめるやつカラビナ」は、その発想の勝利だと感じます。

ぜひこの機会に、あなたのお気に入りを見つけて、ドアラと食パンが織りなすユニークな世界を日常に取り入れてみませんか？きっと、見るたび、使うたびに、思わず笑顔がこぼれるはずですよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。