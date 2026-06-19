トッテナム・ホットスパーは18日、ブライトンからオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケを完全移籍で獲得したことを発表した。

なお、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、1年の延長オプション付きの2031年までの5年契約で、移籍金は5200万ポンド（約112億円）＋りセール時の移籍金20％と報じている。

現在26歳のファン・ヘッケは配球力にも優れたセンターバックで、母国のNACブレダでプロデビュー。2020年夏にブライトンへ加入すると、ヘーレンフェーン、ブラックバーンへのレンタルを経て主力に定着し、ここまで公式戦通算131試合に出場。2024年9月にはオランダ代表デビューを飾り、FIFAワールドカップカタール2026にも出場中だ。

今回の移籍に際してファン・ヘッケは新天地での意気込みを語っている。

「スパーズの選手になれたことは本当に光栄だ。こんなビッグクラブに加入できるなんて、夢が叶ったようなものだよ」

「監督とはすでに強い信頼関係を築いており、再び一緒に仕事ができるのが待ち遠しいね。ミッキー（ファン・デ・フェン）からもクラブについて素晴らしい話を聞いているので、早くプレーしたくてたまらないよ」

「これまで対戦相手としてトッテナム・ホットスパー・スタジアムに足を運んだことがあるけど、今度はスパーズのユニフォームを着て、サポーターの前でピッチに立つのが楽しみだし、きっと特別な瞬間になるはずさ」

一方、ロベルト・デ・ゼルビ監督は、愛弟子が新天地でさらなる高みに到達できるとの期待を述べている。

「ヤン・ポールとはブライトン時代からの付き合いで、よく知っている。彼と再び一緒に仕事ができることを大変嬉しく思う」

「彼は強靭で知的なセンターバックで、ボール保持時には勇敢にプレーし、個性的なプレーヤーだ。これらは、私が目指すチームの戦術において非常に重要な資質なんだ。ピッチ外では成熟したリーダーシップを発揮し、日々学び、成長しようとする意欲に満ち溢れている」

「ヤン・ポールはこの数年間で目覚ましい成長を遂げており、トッテナム・ホットスパーでさらに飛躍できると確信しているよ」

デ・ゼルビ監督の下で今季のプレミアリーグを17位でフィニッシュし、ギリギリでの残留を決めたトッテナム。捲土重来を期す来季に向けてはアンドリュー・ロバートソン、マルコス・セネシと経験豊富なDF2選手をいずれもフリートランスファーで獲得。さらに、指揮官の教え子を獲得し、ディフェンスラインの刷新を図っている。

【動画】スパーズのユニ着用でファン・ヘッケがメッセージ