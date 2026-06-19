ブラジル代表FWネイマールは、FIFAワールドカップ2026・グループC第2節のハイチ代表戦も欠場するようだ。18日、ブラジルメディア『グローボ』が報じている。

ネイマールは今大会のW杯メンバーに選出され、約2年8カ月ぶりに“セレソン”復帰を果たした。しかし、近年は負傷に泣かされており、先月17日に行われたカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAの第17節コリチーバ戦でふくらはぎを負傷。同27日に代表チームに合流したものの、直前のテストマッチ及び、今月13日に行われたモロッコ代表とのグループステージ初戦もベンチに入ったものの、スパイクは履かず戦況を見守っていた。

カルロ。アンチェロッティ監督はモロッコ代表戦の前日会見となった12日、ネイマールの状況について「一日も早く復帰できるよう懸命にリハビリに取り組んでいる。来週には完全に回復し、チームの全体トレーニングに合流する見込みだ」と語り、今週の復帰を示唆していた。

しかし、『グローボ』の報道によると、ネイマールはフィラデルフィア・スタジアムで行われる第2節ハイチ代表戦のチームには帯同せず、ベースキャンプ地のニュージャージーに留まり続ける模様。同選手は復帰に向けてトレーニングを重ねており、午前中はピッチで練習を行い、午後はフィジカルトレーナーとともにジムでトレーニングに励み、復帰に向けたプログラムを消化していることが伝えられている。

現地時間19日に控えるハイチ代表戦の欠場も決定的となったネイマールだが、同25日のスコットランド代表戦での復帰も依然として不透明であることも報じられている。コーチ陣はネイマールの起用について慎重な姿勢を保っており、現時点では決勝トーナメント以降の復帰の可能性が高いようだ。



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