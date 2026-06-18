レアル・マドリードに所属するスペイン代表MFダニ・セバージョスは今夏、同クラブを退団しベティスへの移籍に近づいているようだ。17日、スペインメディア『アス』が報じている。

現在29歳のセバージョスはベティスの下部組織出身で2014年にトップチームデビュー。2017年にレアル・マドリードへ完全移籍で加入し、ここまで公式戦通算215試合に出場している。しかし、レアルでの出場機会は限定的となっており、今季もアルバロ・アルベロア前監督との確執も囁かれ、公式戦23試合の出場に留まった。

セバージョスとクラブの契約は2027年6月30日まで残されており、現行契約はラスト1年となっているが、新指揮官に就任したジョゼ・モウリーニョ監督は、同選手を戦力として考えておらず、退団を容認。セバージョス自身もレアル・マドリードでの契約最終年の契約を放棄し、退団する意思があるようだ。

そこで新天地として候補に挙がるのが古巣ベティス。『アス』の見解では、これまで移籍金と年俸の高さから契約は困難かと思われていたが、フリーエージェントとなれば状況は変わると指摘。ベティスはセバージョスに対し、4～5年の契約を提示し、さらにレアル・マドリードでの最終シーズンに受け取るはずだった年俸の一部を補填する意向もあるという。

なお、セバージョスをめぐっては、アヤックスを獲得を目指しているようだが、古巣復帰か初の国外挑戦か、今後の動向に注目だ。