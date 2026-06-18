インテルはイタリア代表DFマルコ・パレストラの獲得をめぐり、アタランタと合意に近づいているようだ。18日、イタリアメディア『スカイスポーツ』が報じている。

オランダ代表DFデンゼル・ダンフリースが、レアル・マドリードへの移籍が間近に迫っていることから、右ウイングバックの補強が課題となっていたインテルだが、アタランタに所属するDFパレストラの獲得が近づいているようだ。

『スカイスポーツ』は、インテルとアタランタが先週に有意義な会談を行ったとし、「契約締結に向けた準備は着々と進んでいる」と報道。現在は、ボーナスの内容と再売却時にアタランタが受け取る移籍金の割合についての協議が行われており、来週の早い段階での契約成立を目指しているという。また、イタリアメディア『カルチョメルカート』もインテルとアタランタは、「4000万ユーロ（約73億円）強の移籍金にボーナスを加えた額で合意した」と伝えている。

2005年3月3日生まれのパレストラは、アタランタの下部組織出身。右サイドバックを主戦場とする選手で2023年12月にトップチームデビューを飾った。2025－26シーズンはカリアリへのレンタル移籍を果たすと、これが功を奏し、今年3月にはイタリア代表デビュー。持ち前のアスリート能力と両サイドを器用にこなせる柔軟さでリーグ戦37試合に出場し、飛躍のシーズンとなった。