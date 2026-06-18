スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は18日、『DAZN Soccer』の新規受付を停止することを発表した。

DAZNではFIFAワールドカップ2026をはじめとする欧州サッカー、ハイライトや情報番組などDAZNが配信する全てのサッカーコンテンツを視聴することが可能となる『DAZN Soccer』のプランが提供されていた。

同プランは最初の3カ月間は月額980円、以降は月額2600円（年間総額2万6340円）となる年間プランとなっているものの、案内ページの表記により、「1カ月単位で自由に解約できる月額980円のプラン」だと誤認させている可能性がSNS等を中心に指摘。これを受け、DAZNは今月13日に謝罪の声明を発表し、解約や返金手続きの対応を実施することを明らかにしていた。

そうしたなか、DAZNは公式サイトを更新。「いつもDAZNをご利用いただきありがとうございます。このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました」と報告しながら、『DAZN Soccer』の新規受付を停止することを発表した。

「当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました。現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」