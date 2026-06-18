







ロサンゼルス・ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマンは17日（日本時間18日）、ドジャー・スタジアムで行われたタンパベイ・レイズ戦に「3番・一塁」でスタメン出場。6回に、決勝点となる逆転の12号2ランを放った。



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ドジャースは、3－4と1点ビハインドで6回裏の攻撃に入った。レイズはこの回から右腕のケビン・ケリーをマウンドに送る。











1死から2番のアンディ・パヘスが左二塁打を放ち、1死二塁でフリーマンの第4打席が回ってきた。



1ボールからの2球目、甘く入った147キロのシンカーをフリーマンが見逃さなかった。



快音を響かせた打球は中堅方向に真っすぐ伸び、バックスクリーンに飛び込むホームランとなった。フリーマンの今季12号でドジャースが5－4と試合をひっくり返し、そのまま逆転勝ちを収めた。



この試合は大谷翔平が先発登板し、6回を投げ7安打5奪三振、4失点で7勝目（2敗）をマーク。6回の降板直後の攻撃で、フリーマンに劇的な逆転弾が飛び出した。



フリーマンのホームランの後、2死無走者で大谷がミゲル・ロハスの代打で登場。遊ゴロに倒れたが、場内は大歓声となった。



ドジャースはこの日の勝利で対レイズ3連戦を3連勝。今シーズン48勝目（27敗）を挙げ、貯金を21としている。























【動画】バックスクリーンへの一撃！フリーマンの逆転2ランがこちら

MLB Japanの公式Xより













🔥フレディ・フリーマンの逆転2ラン！

力投の に勝ちをつける逆転弾



大谷が6回を投げ切り、その裏の攻撃

フリーマンがバックスクリーンへの一撃💥



👉今季第12号ホームランです

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【了】