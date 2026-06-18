ロサンゼルス・ドジャース 最新情報
ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマンは17日（日本時間18日）、ドジャー・スタジアムで行われたタンパベイ・レイズ戦に「3番・一塁」でスタメン出場。6回に、決勝点となる逆転の12号2ランを放った。
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ドジャースは、3－4と1点ビハインドで6回裏の攻撃に入った。レイズはこの回から右腕のケビン・ケリーをマウンドに送る。
1死から2番のアンディ・パヘスが左二塁打を放ち、1死二塁でフリーマンの第4打席が回ってきた。
1ボールからの2球目、甘く入った147キロのシンカーをフリーマンが見逃さなかった。
快音を響かせた打球は中堅方向に真っすぐ伸び、バックスクリーンに飛び込むホームランとなった。フリーマンの今季12号でドジャースが5－4と試合をひっくり返し、そのまま逆転勝ちを収めた。
この試合は大谷翔平が先発登板し、6回を投げ7安打5奪三振、4失点で7勝目（2敗）をマーク。6回の降板直後の攻撃で、フリーマンに劇的な逆転弾が飛び出した。
フリーマンのホームランの後、2死無走者で大谷がミゲル・ロハスの代打で登場。遊ゴロに倒れたが、場内は大歓声となった。
ドジャースはこの日の勝利で対レイズ3連戦を3連勝。今シーズン48勝目（27敗）を挙げ、貯金を21としている。
【動画】バックスクリーンへの一撃！フリーマンの逆転2ランがこちら
MLB Japanの公式Xより
🔥フレディ・フリーマンの逆転2ラン！
力投の に勝ちをつける逆転弾
大谷が6回を投げ切り、その裏の攻撃
フリーマンがバックスクリーンへの一撃💥
👉今季第12号ホームランです
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