カネカは、新生活の緊張が解け、いわゆる五月病などメンタル不調が懸念される時期に合わせ、20代～40代の働く女性500名を対象に「働く女性の本音調査」を実施した。

調査の結果、職場での間食は「空腹を満たすため」という表向きの理由だけでなく、「メンタルマネジメント」を目的とする実態が明らかになった。

職場で間食をする理由について、建前では「小腹が空いたから」と回答した人が57.6％で最多となった。

一方で本音の理由を聞くと、「仕事の合間のリフレッシュ」が41.0％、「ストレス緩和」が20.6％と上位を占めた。これらを含む関連項目を合計すると72.0％に上り、約7割以上が“メンタルマネジメント”を目的に間食していることが分かった。デスクでの間食は単なる空腹対策にとどまらず、精神的な安定を図る行動として位置付けられているといえる。

また、「ストレスを感じると間食したくなる」と回答した人は69.0％に達した。さらに、51.0％が「間食によって一時的にストレスが軽減される」と感じていることから、間食とストレスの関係性も浮き彫りになった。働く女性にとって、間食は気分転換に寄与する重要な手段の一つとなっている。

一方で、間食に対する意識には葛藤も見られる。仕事の合間の間食について、65.2％が「罪悪感を感じる」と回答した。

しかし、その間食が「メンタルや肌のケアにつながる」などの機能性を持つ場合、56.4％が「前向きに食べたい」と回答しており、付加価値のある間食への期待も高いことが分かった。