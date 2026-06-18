江ノ島電鉄は、1000形「1001-1051号」車両の営業運転を7月中旬に終了すると発表した。6月16日から「1001-1051号」車両に「営業運転終了ヘッドマーク」を掲出し、運行している。

1000形「1001-1051号」車両は1979年に運行を開始。約47年間で約330万km(地球約82周半)もの距離を走行し、多くの利用者の足として活躍してきたが、新型車両700形の運行開始にともない、2026年7月中旬に営業運転を終了することが決定した。

長年にわたる利用と支援・声援に対する感謝の気持ちを込め、「1001-1051号」車両に「営業運転終了ヘッドマーク」を掲出。営業運転を終了する7月中旬まで掲出予定としている。列車の安全運行を最優先とするため、当該車両の最終運行日および運行時刻は非公表。本社および有人駅へ問い合わせを行ったとしても回答できないと説明している。

なお、撮影などで江ノ電の沿線へ行く際、地域の人々の生活圏であることを配慮し、踏切や線路といった鉄道用地への立入りをはじめ、車道や私有地など立入りの認められていない場所での撮影、列車および乗務員に向けてのライト・フラッシュ撮影など、安全運行の妨げとなる行為を行わないよう求めている。