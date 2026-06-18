「派遣社員の時給って実際どのくらいなの? 」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。派遣という働き方は、正社員とは異なる自由度の高さが魅力ですが、気になるのはやはり収入面です。実は近年、派遣社員の時給は上昇傾向が続いています。職種によっては、2026年4月に過去最高を記録しているものもあります。

そこでこの記事では、派遣社員の平均時給や上昇の背景、今後の見通しなどをわかりやすく解説します。 あわせて、正社員との違いについてもまとめていますので、派遣という働き方に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

画像はイメージ

派遣社員の時給は平均いくら?

派遣社員の平均時給は年々上昇傾向にあり、2026年4月時点で過去最高水準に達しています。では、具体的な金額はどのくらいなのでしょうか。

「エン派遣」が行った平均時給の分析によると、2026年4月度における三大都市圏の派遣社員の平均時給は、1,713円でした(前月比+5円、前年同月比+11円)。前年同月比での上昇は43ヶ月連続と、長期的な上昇傾向が続いています。

＜職種別の平均時給＞

職種別に見ると、オフィスワーク・事務系は1,696円と過去最高を記録しました(前月比+24円、前年同月比+41円)。

4月は時給の高い求人の割合が高かったことに加え、DX化やAI導入で業務の高度化が進み、難度に応じて時給を引き上げる動きが広まったことも、上昇の一因とされています。

IT・エンジニア系は2,720円で、同じく過去最高を更新しました(前月比+88円、前年同月比+85円)。

DXやAIの普及を背景に「データベースエンジニア」(3,527円)の求人が増えたことや、AI導入を推進する「PM・PMO」(3,569円)など上流工程の専門人材への需要が高まったことが、平均時給を押し上げたと分析されています。

なお、同データの「4月度の職種別/時給額ランキング」によると、IT・エンジニア系の2,720円に次いで、クリエイティブ系が2,085円、技術系が2,059円と続き、上位3職種はいずれも平均時給2,000円を超えています。

＜エリア別の平均時給＞

同データにおける「エリア別平均時給」は、全エリアで前年同月比・前月比ともにプラスとなりました。その中で最も高いエリアは、関東の1,811円です(前年同月比+62円、前月比+15円)。

次いで関西が1,543円(前年同月比+40円、前月比+14円)、東海が1,507円(前年同月比+46円、前月比+11円)となっており、エリアによって300円以上の差が生じています。

派遣社員の時給が上がっている要因は

では、なぜ派遣社員の時給は上がっているのでしょうか。その背景には複数の要因が絡み合っていますが、ここでは特に大きな影響を与えている4つの観点をご紹介します。

1．少子高齢化による労働力不足

少子高齢化による労働力不足を背景に、企業の人手不足は深刻さを増し、有効求人倍率の高止まりが続いています。

こうした状況から、正社員の採用が難しい企業では派遣人材を活用する動きが加速し、派遣需要の高まりが時給上昇につながっています。特に製造業やIT、医療・介護分野では経験豊富な人材の確保が難しく、専門性を持つ派遣社員は高い時給で求められる傾向にあります。

2．賃上げの動き

物価高や社会全体での賃上げ要請を背景に、派遣会社と派遣先企業との間で派遣料金の値上げ交渉が進んでいます。最低賃金の引き上げも毎年続いており、時給の底上げにつながっています。

3．即戦力ニーズの高まり

即戦力ニーズの高まりも、派遣社員の時給上昇を後押しする要因のひとつです。変化の激しい現代のビジネス環境において、企業はプロジェクト期間中の増員や産休・育休社員の代替要員など、スポット的な人材需要への対応を迫られています。

こうした場面では、育成コストをかけずに必要なスキルを持つ人材をすぐに確保できる派遣の活用価値が高まっています。需要が集中する専門人材ほど希少性が増し、ITエンジニアや設計開発では時給2,500円〜5,000円超も珍しくなく、高単価領域が市場全体の時給を押し上げています。

4．同一労働同一賃金の影響

2020年施行の改正労働者派遣法により、「同一労働同一賃金」のルールが導入されました。これにより、派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを選択し、派遣労働者の待遇を確保することが求められています。こうした法整備が、派遣社員の賃金水準を底上げする一因となっています。

画像はイメージ

正社員との違いを改めて確認

時給が上昇傾向にある派遣社員ですが、「正社員と比べるとどうなの? 」と気になる方もいるでしょう。ここでは、派遣社員と正社員の基本的な違いを整理したうえで、待遇や給与面について解説します。

＜雇用主・雇用期間＞

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、業務指示は派遣先企業から受けるという仕組みになっています。一方、正社員は勤務先の企業と直接雇用契約を結ぶため、雇用主と指揮命令者が同じです。

また、正社員は無期雇用で長期就業が前提ですが、派遣社員は原則として有期雇用となります。労働者派遣法に基づく規定により、同じ会社の同じ部署で働ける期間は最長3年と定められており、期間満了後は新たな派遣先を探す必要があります。

＜業務内容・働き方の自由度＞

正社員は担当業務があるものの、異動や状況に応じてさまざまな業務にあたります。一方、派遣社員は原則として契約に定められた業務のみを担当します。金銭管理や重要な企画など、責任を伴う業務を派遣社員のみに任せることはほとんどありません。

派遣社員は勤務日数や時間、勤務地をある程度自由に選べるため、育児や介護、趣味との両立がしやすいのが特徴です。正社員の場合は会社の規定に基づく働き方となり、希望しない異動や転勤が発生する可能性もあります。

＜給与面＞

正社員が基本給に加えて諸手当や賞与が支給されるのに対し、派遣社員は時間給のみで純粋な実労働時間に応じた支給となります。そのため、ゴールデンウィークや年末年始など休日の多い月は手取りが減りやすく、収入の変動に注意が必要です。

厚生労働省が発表した「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、 派遣労働者の1人1日あたりの平均給与(8時間換算)は1万6,735円でした。年間の休みを120日、稼働した日を245日として計算すると、平均年収は約410万円です。

一方、国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、正社員の平均給与(年間)は545万円でした。派遣社員と正社員の給与を比べると、約130万円の差があります。派遣社員の時給は上昇傾向にあるものの、単純に平均年収を比べた場合は、未だ正社員と100万円以上の差が見られます。

＜待遇＞

一方で、「同一労働同一賃金」により、業務内容や責任が同程度であれば、賃金や福利厚生に合理性のない待遇差を設けてはならないという考え方が広まっています。「派遣社員だから待遇が劣る」という状況は、法整備によって着実に改善されてきています。

派遣社員の時給、今後はどうなる?

派遣社員の時給は今後も上昇傾向が続くと予想されます。その根拠として、大きく3つの観点から見ていきましょう。

1．最低賃金の引き上げが続く

まず、最低賃金の引き上げが時給の底上げを後押しします。政府は「2020年代に最低賃金の全国平均1,500円」という目標を掲げており、国民生活の安定を目指すうえでも、物価上昇を上回る賃上げは重要なテーマであるとしています。

2025年度の最低賃金の引き上げ幅は66円(引き上げ率6.2%)と、昭和53年度に目安制度が始まって以来の最高額となり、改定額の全国加重平均額は1,121円でした。

2029年までに1,500円を実現するならば、2026年以降も毎年100円近い引き上げが行われることが想定されます。最低賃金の上昇は派遣社員の時給にも影響するため、今後数年にわたって時給の底上げが続く見通しです。

2．構造的な人手不足が続く

構造的な人手不足の継続も、時給を押し上げます。現在の日本は、少子高齢化の影響で深刻な人手不足が続いていますが、今後も明確な解消の見通しは立っていません。需要に対して供給が大幅に不足しているため、賃金の引き上げは自然な動きといえます。

人材の争奪戦が続く限り、企業は優秀な派遣人材を確保するために時給を引き上げる動きをやめることができません。

3．専門人材への需要が拡大する

DX・AIの普及による専門人材の需要拡大も、時給上昇に関わる重要な要因です。AI開発や自動車の電動化、工場の自動化など企業の設備投資・IT投資が活発化しており、高度なスキルを持ったエンジニアの需要は今後も拡大が見込まれます。

専門職ほど時給単価が高く、こうした付加価値の高い領域の拡大が、派遣市場全体の時給水準を引き上げていく構造になっています。

これらの要因が複合的に重なり、人材派遣市場は現在の9兆円超から10兆円規模へ到達する見込みであり、その成長を支えるのは派遣スタッフの数の増加ではなく、時給単価の上昇です。派遣社員として働くうえで、こうした時給上昇のトレンドをうまく活用することが、より良い条件での就業につながるといえるでしょう。

自分のスキルや希望条件を整理してみよう

派遣社員の時給は、構造的な人手不足や専門人材への需要拡大、最低賃金の継続的な引き上げを背景に、今後も上昇傾向が続くと予想されます。職種やエリアによって時給に差はあるものの、専門スキルを持つ人材ほど高い時給が期待できます。

派遣社員はライフスタイルに合わせて働けるところが大きなメリットですが、近年の時給上昇トレンドを上手に活かすことで、 より充実した収入とキャリアを築いていくことが可能です。 まずは自分のスキルや希望条件を整理し、派遣という働き方を検討してみてはいかがでしょうか。