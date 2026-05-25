ディップは5月20日、「2026年4月度 三大都市圏の派遣時給データ」を発表した。調査は、求人情報サイト「はたらこねっと」に掲載された4月の派遣・紹介予定派遣の求人広告データをもとに集計したもの。対象エリアは、「関東」1都7県、「東海」4県、「関西」2府4県。

4月の派遣平均時給は1,654円と、前年比で22円、前月比で19円増加した。また派遣・紹介予定派遣の求人件数は、前年比18.9%減、前月比16.7%減の約16万7,000件となった。

エリア別に平均時給を見ると、関東エリアは1,737円(前年比23円増、前月比12円増)、東海エリアは1,503円(同29円増、23円増)、関西エリアは1,553円(同29円増、27円増)という結果に。

職種別では、最高は「IT・エンジニア系」で2,345円(前年比41円増、前月比39円増)。そのほか高い順に、「WEB・クリエイター系」が1,864円(前年比48円増、前月比8円増)、「医療・介護・研究・教育系」が1,660円(前年比5円減、前月比32円増)、「事務・オフィス系」が1,621円(前年比44円増、前月比20円増)、「販売・営業・飲食・サービス系」が1,604円(前年比61円増、前月比19円減)、「工場・軽作業・物流・土木系」は1,447円(前年比49円増、前月比5円増)となり、おおむね全職種で前年比・前月比ともに増加した。