2.ブンデスリーガ（ドイツ2部）に所属するグロイター・フュルトは17日、MFアペルカンプ真大の加入を発表した。契約期間は2028年6月30日までとなるが、1年の延長オプション付随している。

2000年11月1日生まれのアペルカンプ真大は、ドイツ人の父と日本人の母の間に生まれ、中学生までを日本で過ごした。その後ドイツに渡り、2015年にデュッセルドルフの下部組織に加入すると、2020年9月にトップチームデビューを飾った。

デュッセルドルフでは公式戦通算169試合出場で23ゴール35アシストを記録。今季も2.ブンデスリーガで29試合に出場していたが、クラブは3部への降格が決定。これにより、契約満了となる今季限りでの退団が発表されていた。

自身初の移籍によって来季も2.ブンデスリーガでプレーを続けることになった25歳の攻撃的MFは新天地での意気込みを語っている。

「クラブ首脳陣から明確なプランと役割を提示していただき、そこで自分の役割を最大限に果たせると確信しています。これまでの経験を活かしてチームに貢献し、責任感のあるリーダーとしてさらに成長していきたいと思っています。グロイター・フュルトでは大きな変革が進行中であり、これからその変革の一翼を担えることを楽しみにしています」

なお、今季の2.ブンデスリーガで16位だったグロイター・フュルトは最終節のデュッセルドルフ相手の劇的な3－0の勝利によって土壇場での自動降格を回避。その後、3部で3位のロートヴァイス・エッセンとの入れ替え戦を制して残留を2部残留を決めていた。

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