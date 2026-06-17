Jリーグは17日、2026／27U－21Jリーグ（U－21 Jリーグ）について、参加クラブのグループ分けおよび開催期間を発表した。

ポストユース（19歳～21歳）および周辺年代の選手育成・強化を目的として、新たに開催されるU－21 Jリーグ。

今大会には11クラブが参加し、グループ分けはEASTに浦和レッズ、FC東京、東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田の6クラブ。WESTに名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、V・ファーレン長崎の5クラブが参加する。

同大会は以下の3つのラウンドで構成。

・東西リーグラウンド：東西リーグ（EAST、WEST）同グループ内でホーム＆アウェイ方式による2回戦総当たりを行う

・交流戦ラウンド：異なるグループのチーム同士で1回戦総当たりを行う

・プレーオフラウンド：東西リーグラウンドと交流戦ラウンドの成績によって各グループの1位、2位が参加する4チームでのトーナメントと、3位以下は同順位のチーム同士によるホーム＆アウェイ方式で最終順位を決定する。なお、EAST6位のチームは、プレーオフラウンドには出場しない

開催期間に関しては第1節が2026年8月22日（土）、23日（日）、24日（月）のいずれかとなり、プレーオフラウンド決勝、3位決定戦：2027年4月第3週頃を予定。2026年12月下旬から2027年2月中旬はウインターブレーク期間として原則試合を開催しない。

なお、開催会場含む各日程の詳細について、2026年開催分は7月中旬、2027年開催分は12月下旬の発表を予定しているという。