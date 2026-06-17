V・ファーレン長崎は17日、ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のOHルーヴェンに所属するDF大南拓磨が完全移籍で加入することを発表した。

大南は愛知県出身の現在28歳。鹿児島実業高校からジュビロ磐田でプロ入りを果たすと、柏レイソル、川崎フロンターレでもプレー。2024年8月にOHルーヴェンへと期限付き移籍すると、2025年7月に完全移籍へと切り替わっていた。

ベルギーで2シーズンプレーした大南は、プレーオフを含めたリーグ戦で通算46試合に出場。カップ戦も4試合に出場していた。

2年ぶりにJリーグへと復帰する大南は、長崎の公式サイトを通じてコメントしている。

「このたび、V・ファーレン長崎に加入することになりました、大南拓磨です。まずは、このような機会をいただいたクラブ関係者の皆さんに感謝しています。この移籍は、自分にとって決して簡単な決断ではありませんでした」

「これまで自分に関わってくださった方々や、応援してくださった皆さんへの思いがあるからこそ、たくさん悩み、最後まで考え抜いた上で出した答えです。その中で、クラブの熱意や本気で目標に向かう姿勢に心を動かされ、自分もこのチームの一員として挑戦したいという気持ちが強くなりました」

「自分自身が成長するためにも、この環境に飛び込むことを決めました。これからは自分らしく全力でプレーし、一つでも多くの勝利で長崎を盛り上げ、ファン・サポーターの皆さんとたくさんの喜びを分かち合いたいと思っています。感謝の気持ちを忘れず、努力し続けます。皆さんに会えるのを楽しみにしています」