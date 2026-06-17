アビスパ福岡は17日、鹿島アントラーズのFW師岡柊生が完全移籍で加入することを発表した。

師岡は東京都出身の25歳。東京国際大学から鹿島へと2023年に加入すると、1年目からJ1で4試合に出場。ただ、アキレス腱断裂の重傷や、前線の熾烈なポジション争いもありレギュラーに定着することはできなかったが、3年半で公式戦70試合に出場し9得点を記録していた。

自身初の移籍となる師岡は福岡の公式サイトを通じてコメント。「このたび、加入することになりました師岡柊生です。チームの勝利に貢献できるよう、覚悟を持って全力で戦います。ファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします！」と意気込んでいる。

また、鹿島を通じてもコメント。クラブやファン・サポーターへの感謝の気持ちを綴っている。

「このたび、アントラーズを離れる決断をしました。3年半、このクラブで戦えたことを心から誇りに思います。楽しいことばかりではなく、アキレス腱断裂という大きなケガを経験し、サッカーができない苦しい時間もありました。それでも、チームメート、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆さんが支えてくれたからこそ、もう一度ピッチに立つことができました」

「苦しいときにかけてもらった言葉や応援は、一生忘れません。このクラブで学んだこと、経験したことを胸に、次のステージでも覚悟を持って挑戦していきます。3年半、本当にありがとうございました。皆さんの応援に、心から感謝しています」