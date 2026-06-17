アビスパ福岡は17日、名古屋グランパスから期限付き移籍で加入していたMF椎橋慧也の完全移籍加入を発表した。

現在28歳の椎橋はベガルタ仙台や柏レイソルでのプレーを経て、2024年に名古屋へ加入した。ここまで公式戦81試合4ゴールの数字を残していたが、今年3月に福岡へJ1百年構想リーグ終了までの期限付き移籍で加入。同クラブでは11試合に出場するなど、主力を担っていた。

そんななか、期限付き移籍期間が満了するタイミングで完全移籍移行が決定。椎橋は両クラブの公式サイトを通じて以下のコメントを残している。

◆アビスパ福岡

「アビスパ福岡のみなさん、改めましてアビスパの一員になれた事嬉しく思いますし、誇りに思ってます！正真正銘博多の漢になれるように精一杯頑張りますので、共にベススタを熱くしていきましょう！よろしくお願いします！」

◆名古屋グランパス

「グランパスファミリーの皆さん。2年ちょっと、どんな時も熱く共に闘ってくれてありがとうございました。圧倒的な赤色に染まる豊スタで共に闘えたことを誇りに思っています！個人チャントを作っていただいたのにも関わらずこのような形になってしまって残念ですが、次は対戦相手として豊スタ、瑞穂で会えることを楽しみにしています！本当にありがとうございました！」