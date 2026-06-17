◆長く持つなら「利回り以外」も見ておきたい

J-REIT（不動産投資信託）を見ると、どうしても分配金利回りに目が行きます。確かに利回りは重要ですが、NISA（少額投資非課税制度）で長く保有することを考えるなら、それだけでは判断できません。

保有している不動産の内容はどうか。スポンサー企業はどこか。財務面に無理はないか。こうした点も確認しておきたいところです。

新NISAが始まってからは、「長く持てる銘柄を探したい」という人も増えています。投資信託や高配当株が話題になることは多いものの、J-REITも選択肢の1つです。

特に分配金を重視する投資家にとっては、税金の影響を抑えながら運用できる点は魅力でしょう。だからこそ、利回りだけではなく中身にも目を向けておきたいところです。

今回は長期保有という視点で見たときに参考になる3銘柄を紹介します。利回りは2026年6月5日時点。

◆野村不動産マスターファンド投資法人＜3462＞／利回り4.98％

野村不動産マスターファンド投資法人＜3462＞は、国内最大級の総合型REITです。オフィス、商業施設、物流施設、住宅など幅広い不動産を保有しています。1つの分野に依存しないポートフォリオを持っていることから、日本経済全体へ投資しているような特徴があります。

運用資産規模も大きく、J-REIT市場を代表する銘柄の1つです。長期で保有することを考えるなら、こうした分散された資産構成は安心材料になるかもしれません。

◆オリックス不動産投資法人＜8954＞／利回り5.30％

オリックス不動産投資法人＜8954＞は、オリックスグループをスポンサーとする総合型REITです。オフィスビルだけでなく、ホテルや物流施設、商業施設など幅広い不動産を保有しています。景気回復局面ではホテル需要が追い風になることもあれば、物流施設が収益を支えることもあります。複数の収益源を持つことが同投資法人の強みです。

知名度も高く、REIT初心者でも比較的イメージしやすい銘柄です。長期保有を前提とするNISAとの相性を考える際にも参考になる存在でしょう。

◆KDX不動産投資法人＜8972＞／利回り5.38％

KDX不動産投資法人＜8972＞は、オフィスや住宅、商業施設など幅広い不動産へ投資する総合型REITです。スポンサーは不動産運用大手のケネディクスで、J-REIT市場でも高い知名度を持っています。

特定の分野に偏らず複数の不動産へ投資しているため、景気や市況の変化に対して一定の分散効果が期待できます。REIT投資を始めたばかりの人にとっても分かりやすい総合型REITであり、長期保有を考える際には候補に挙がることが多い銘柄です。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）