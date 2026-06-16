水戸ホーリーホックは16日、FC東京からDF木本恭生が完全移籍加入することを発表した。

1993年8月6日生まれで現在32歳の木本は、センターバックや中盤の守備的ポジションを主戦場とするプレーヤー。静岡学園高校から福岡大学を経て、2016年にセレッソ大阪でプロデビューを飾った。2022年1月には名古屋グランパスからFC東京へ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算96試合に出場。昨季後半はサガン鳥栖に期限付き移籍。レンタルバックの形で今季はFC東京に復帰していたが、J1百年構想リーグでの出場はなかった。

今回の移籍に際して木本は両クラブの公式サイトを通じて以下のコメントを残している。

◆水戸ホーリーホック

「FC東京から完全移籍で加入することになりました木本恭生です。クラブの目標達成の為に全力を尽くします！ともに戦ってください！よろしくお願いします！」

◆FC東京

「このたび、水戸ホーリーホックに完全移籍することになりました。4年半、ありがとうございました！苦しいことの方が多かったですが、素晴らしい選手たちと日々生活することで、たくさんのことを学ばせていただきました。それと同時に自分の力不足、サッカーに対する熱量がまだまだ足りないと再認識させてもらいました。ありがたいことに2026／27シーズンもJ1リーグでプレーさせていただきます。この4年半での経験を糧に、FC東京との対戦でプレーできるように頑張ります！そしてスタジアムでお会いできることを楽しみにしています！たくさんの応援をありがとうございました！」