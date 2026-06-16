All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、愛知県在住68歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

ペンネーム：シニアエンジニア

年齢・性別：68歳・男性

居住地：愛知県

家族構成：本人、妻（64歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の世帯年収：800万円

現預金：1500万円

リスク資産：1200万円

◆「老後の貯金は意識しないと難しい」

年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが意識しないと難しい」と回答したシニアエンジニアさん。

ひと月当たりの現在の収入は「世帯の年金額22万円、配当金など4万円」の合計26万円。

対して月の生活費は「食費5万円、住居費1万5000円、光熱費2万5000円、通信費1万円、医療費1万5000円、そのほか（交通費・日用品費・交際費・娯楽費など）13万円の合計24万5000円くらい」だそうで、「年間当たり20万円前後」は貯蓄に回せていると言います。

年金生活でも黒字を維持できている理由としては、「現役時代から株式投資を継続しており、年金に加えて配当金収入があることが大きいです。また、住宅ローンを完済しているため、住居費が固定資産税と修繕積立金のみで済んでいることも要因です」とシニアエンジニアさん。

ただ「当初はもっと余裕があると思っていましたが、昨今の物価高で食費や光熱費が上がり、計画よりも支出を切り詰めなければならない場面が増えたと感じています」とあります。

◆「メーカー品よりトップバリュを積極的に選ぶ」

年金生活で特にきついと感じる支出は、「光熱費の月2万5000円。特に冬場のガス電気代高騰がつらい。あとは医療費の月1万5000円」とのこと。

また昨今の物価高も「生活にかなり影響がある」そうで、「卵や油、野菜などの食料品が軒並み値上がりし、以前と同じ予算では買い物が済まなくなりました。これまではメーカー品を買っていましたが、最近はトップバリュなどのプライベートブランドを積極的に選ぶようになった」と言います。

加えて「年金は額面通り受け取れるわけではなく、介護保険料や国民健康保険料が天引きされるため、手取り額の少なさに驚きました。特に住民税や保険料は、前年の収入に応じて決まるため、完全リタイアした直後の数年間は負担感が非常に重かった」とあります。

◆「大きな病気をしなくても歯医者や眼科、定期検診にお金がかかる」

普段の暮らしについて伺うと、「買い物はポイント5倍デーなどを狙ってまとめ買いをしている。外食は月に2回程度、夫婦でランチを楽しむ程度。ポイ活もはじめた」と回答。

ただ、実際に年金生活を送る中で「年齢とともに歯医者や眼科、定期検診など、細々とした通院費用が積み重なるのは計算外でした」とこぼしていました。

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文＝あるじゃん 編集部