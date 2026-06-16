王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は現地時間15日、FIFAワールドカップ2026・グループG第1節に臨むベルギー代表のスターティングメンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026の欧州予選でグループJに入ったベルギー代表は、5勝3分と無敗で全日程を終え、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。6月に入ってからのテストマッチでは、クロアチア代表戦（○2－0）、チュニジア代表戦（○5－0）で2連勝を飾っており、勢いに乗ってFIFAワールドカップ2026本大会を迎える。

今大会、ベルギー代表はグループGに入った。エジプト代表、イラン代表、ニュージーランド代表と同居するグループステージの戦いにおいて、重要な第1節で相まみえるのは、エジプト代表だ。

そんなゲームに臨むベルギー代表のスターティングメンバーが発表。ゴールマウスを託されたのはティボー・クルトワ。最終ラインは右からトーマス・ムニエ、ナタン・ンゴイ、ブランドン・メシェレ、ティモシー・カスターニュが並び、中盤のセンターはアマドゥ・オナナとユーリ・ティーレマンスの組み合わせ。2列目は右からレアンドロ・トロサール、ケヴィン・デ・ブライネ、ジェレミー・ドクの布陣で、最前線にはシャルル・デ・ケテラーレが入った。

ベルギー代表とエジプト代表のゲームは、日本時間で16日の4時00分（15日の28時00分）キックオフ。テレビ放送はNHK総合にて行われ、インターネットではDAZNにて配信される。

◆◼︎ベルギー代表 スターティングメンバー

▼GK

1 ティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）

▼DF

15 トーマス・ムニエ（リール/フランス）

25 ナタン・ンゴイ（リール/フランス）

4 ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）

21 ティモシー・カスターニュ（フルアム/イングランド）

▼MF

24 アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ/イングランド）

8 ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）＜cap.＞

10 レアンドロ・トロサール（アーセナル/イングランド）

7 ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ/イタリア）

11 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ/イングランド）

▼FW

17 シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ/イタリア）

【ハイライト動画】ベルギー代表、テストマッチは2連勝と絶好調

▼クロアチアvsベルギー

▼ベルギーvsチュニジア