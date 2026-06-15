スペインサッカー連盟（RFEF）は15日、FIFAワールドカップ2026グループH第1節カーボベルデ代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。

EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでW杯に臨むスペイン代表。W杯欧州予選ではトルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表を上回り、首位通過で13大会連続17回目の本大会出場を決めた。直前のテストマッチでは、イラク代表と引き分けたものの、ペルー代表に3－1で勝利して本大会に乗り込む。

2010年大会以来、16年ぶり2度目のワールドカップ制覇を目指すスペイン代表はグループステージで、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と対戦。重要な初戦ではカーボベルデ代表と対戦する。

日本時間16日1時にキックオフを控えるなか、スペイン代表がスターティングメンバーを発表。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、GKにウナイ・シモンを起用。4バックは右からマルコス・ジョレンテ、パウ・クバルシ、アイメリク・ラポルテ、マルク・ククレジャを並べた。

中盤の3センターはロドリ、ファビアン・ルイス、ペドリと盤石の布陣。前線にはフェラン・トーレス、ガビ、ミケル・オヤルサバルが配置される。直前のテストマッチからは、アレックス・バエナに代わり、ガビがスタメン出場することになった。

スペイン代表のスターティングメンバーは以下の通り。

【スタメン】

GK：ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

DF：マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

DF：パウ・クバルシ（バルセロナ）

DF：アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）

DF：マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド→レアル・マドリード）

MF：ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）

MF：ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）

MF：ペドリ（バルセロナ）

FW：フェラン・トーレス（バルセロナ）

FW：ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）

FW：ガビ（バルセロナ）

【動画】スペイン代表がW杯初戦のスタメンを発表！



