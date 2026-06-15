オランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンが、FIFAワールドカップ2026の初戦となった日本代表戦を振り返った。オランダメディア『Voetbal International』が伝えた。

15日、FIFAワールドカップ2026の大会4日目でグループFのオランダは初戦を迎え、日本と対戦した。2010年の南アフリカ大会でも対戦している両者。前半は互いに決定機を活かせずにゴールを奪えない展開となったが、後半はともにチャンスを活かし、2ー2のドローに終わった。

ワールドカップ直前に行われたウズベキスタン代表戦で股関節を負傷したものの、初戦でゴールを守ったフェルブルッヘン。自身の状況については「体調は万全で気分も良い」とコメント。「今日も調子は良かった。あまり出番はなかったけれど、あんな風に2失点してしまうのは悔しい」と語り、自身のW杯初陣での2２失点を悔やんだ。

オランダが先制した直後、中村敬斗が隙を突いたシュートで同点に。その後再びオランダがリードするも、終盤に小川航基のヘディングが鎌田大地にあたって入り、オランダは勝ち点3を逃す結果となった。

2失点ともにディフレクションもあったが「最初のゴールは全く見えなかったし、2点目もかなり遅れて気づいた」とコメント。「本当に悔しい。ゴールキーパーとしては、チームが必要としている時にこそ力を発揮したいものだ。日本はあまりチャンスを作れなかったが、それはチームを称賛すべき点だ。しかし、彼らが作ったチャンスを止められなかった。残念だが、前に進むしかない」と、多くの決定機を与えなかった中での2失点を悔やみながらも、次に向かうと顔を上げた。

特に終盤の日本の攻勢については「相手がもう少し押し込んできて、僕たちが時折プレッシャーを受けるのは当然のこと。でも、僕たちは試合を通してチームとしてまとまっていたし、よく守ったと思う。ある時点から相手はギャンプル的なプレーをし始め、それが多少混乱を生んだけど、僕たちはしっかりと持ち堪えられた感覚があった」と、守勢になりながらも守備は耐えらていたと振り返り、最後の失点は予想外だったとした。

【動画】「本当に悔しい」とオランダ守護神も悔やむ日本の2ゴール