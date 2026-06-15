日本代表の森保一監督が、悔しさを滲ませながらも2度のビハインドを追いついたFIFAワールドカップ2026初戦への手応えを語った。

日本代表は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節でオランダ代表と対戦し、2－2で引き分けた。

グループリーグ初戦ではFIFAランキング最上位（8位）となる難敵オランダと対戦。0－0で試合を折り返したなか、後半は2度のリードを許す苦しい展開となったが、中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき初戦をドローという結果で終えた。

同試合直後、フラッシュインタビューに応えた森保監督は「勝てなかったのは残念ですけど、選手たちが2回リードされても諦めず、本当にチーム一丸となってタフに粘り強く、最後まで戦い抜くということを実践してくれて、こうやって勝ち点1がしっかり取れたということは、非常に悔しい部分はありますけど、いい結果とチームとしての戦いが共有できたと思います」とコメント。勝ち点3を逃した悔しさを滲ませながらも、チーム一丸で2度のビハインドを追いついたチームの姿勢を称えた。

前半は互いに堅い展開となり、後半も半ば過ぎまでは守勢を強いられたゲーム展開となったが、概ね自分たちの戦いができた実感があったという。

「粘り強く我慢強く守備するところと、攻撃のところではアグレッシブに攻撃する回数も増やしてきましたし、狙っていたこと、準備したことを選手たちがしっかりと実行してくれたと思います。そう簡単な環境じゃなかったですけど、本当にダラスに来てくださった日本人のサポーターの皆さん、あとは朝早くから日本から応援してくださったサポーターの皆さんの念と気が選手たちを動かしてくれたと思います」

また、今大会では大会前からの多くの離脱者に加え、直前にはキャプテンの遠藤航の離脱と大きなアクシデントも発生。それでも、新キャプテンに就任した板倉滉を中心に経験豊富な選手たちがうまくチームをまとめてこの初戦を迎えた。

その点については指揮官も「想定外も想定内ということで、アクシデントも現実を乗り越えていこうということを選手たちが落ち着いて冷静にやってくれていると思います」と、頼もしい選手たちへの信頼を強調している。

最後に、21日に控えるチュニジア代表との第2戦に向けては「次の試合、勝ち点3取れるようにまたチーム一丸となって準備したいと思います」と2戦目での初勝利を誓っている。

【ゴール動画】ニアを撃ち抜いた中村敬斗＆鎌田大地による値千金の同点弾