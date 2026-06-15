復活を目指すドイツ代表が最高のスタートを切った。

FIFAワールドカップ2026・グループE第1節が14日に行われ、ドイツ代表はキュラソー代表と対戦した。開始早々の6分にフェリックス・ヌメチャのコントロールショットで先制後、21分に失点するもそこから怒涛のゴールラッシュを披露。ニコ・シュロッターベック、カイ・ハヴァーツ、ジャマル・ムシアラ、ナサニエル・ブラウン、デニズ・ウンダヴが次々とネットを揺らし、7－1で快勝した。

ユリアン・ナーゲルスマン監督の要望により、EURO2024以来2年ぶりに代表復帰を果たしたマヌエル・ノイアーは先発出場。データサイト『Opta』によると、「40歳79日」での出場は主要国際大会（ワールドカップとEURO）におけるドイツ人史上最年長記録とのこと。“闘将”の異名を取るローター・マテウス氏がEURO2020のポルトガル戦で記録した「39歳91日」を塗り替えた。

また、ワールドカップに限って見ると史上7番目の年長出場記録となっている。最年長出場は元エジプト代表GKエサン・エル・ハダリ氏の「45歳161日」。その後は元コロンビア代表GKファリド・モンドラゴン氏の「43歳3日」、元カメルーン代表FWロジェ・ミラ氏の「42歳39日」と続いている。

3大会ぶりに初戦を白星で飾ったドイツ代表。今後はコートジボワール代表、エクアドル代表と対戦するが、5度目のワールドカップに臨んでいる守護神ノイアーのパフォーマンスに注目だ。

【動画】復活目指すドイツ代表が圧巻のゴールラッシュ！ 初出場キュラソーは歴史的一撃