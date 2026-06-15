FIFAワールドカップ2026の初戦を前に日本代表DF長友佑都が自身のXを更新した。

5大会連続5回目のワールドカップに臨む長友は「いざ出陣。日本の皆んな、いくぞゴラァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァ！！！！！」と投稿し、共闘を呼びかけた。オランダとのグループステージ第1戦は、6月15日（月）日本時間5時キックオフ。NHK総合、BSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。

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