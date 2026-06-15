DFB（ドイツサッカー連盟）は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026グループE第1節キュラソー代表戦に臨むスターティングメンバーを発表した。

ドイツ代表はW杯欧州予選グループAを5勝1敗の首位で突破し、19大会連続21度目の本大会出場を決めた。直前のテストマッチではフィンランド代表（〇4－0）、アメリカ代表（〇2－1）に連勝して本大会に乗り込む。

2014年のW杯で優勝したドイツ代表だが、2018年と2022年のW杯ではまさかの2大会連続グループステージ敗退。威信を取り戻すべく、今大会はグループEでキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と激突。重要な初戦で、キュラソー代表と対戦する。

日本時間15日2時にキックオフを控え、ドイツ代表のスタメンが発表。システムは4－2－3－1となり、GKには代表復帰を果たしたマヌエル・ノイアー。DFラインは右からジョシュア・キミッヒ、ヨナタン・ター、ニコ・シュロッターベック、ナサニエル・ブラウンが並ぶ。中盤3列目はアレクサンダル・パヴロヴィッチとフェリックス・ヌメチャが配置され、2列目は右からレロイ・サネ、ジャマル・ムシアラ、フロリアン・ヴィルツとなり、最前線にはカイ・ハヴァーツが入る。

ドイツ代表のメンバーは以下の通り。

【スタメン】

GK：マヌエル・ノイアー（バイエルン）

DF：ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

DF：ヨナタン・ター（バイエルン）

DF：ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

DF：ナサニエル・ブラウン（フランクフルト）

MF：アレクサンダル・パヴロヴィッチ（バイエルン）

MF：フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

MF：レロイ・サネ（ガラタサライ／トルコ）

MF：ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

MF：フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／イングランド）

FW：カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）

【ベンチ】

▼GK

オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

アレクサンダー・ニューベル（シュトゥットガルト）

▼DF

ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）

ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）

アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード／スペイン）

マリック・チャウ（ニューカッスル／イングランド）

▼MF／FW

ナディーム・アミリ（マインツ）

マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）

パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）

レオン・ゴレツカ（バイエルン）

アサン・ウエドラオゴ（ライプツィヒ）

ジェイミー・レヴェリング（シュトゥットガルト）

アンジェロ・シュティーラー（シュトゥットガルト）

デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）

ニック・ウォルトメイド（ニューカッスル／イングランド）