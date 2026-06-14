アメリカへの入国を拒否され、FIFAワールドカップ2026で審判を務める夢が叶わなかったソマリア人審判員のオマル・アルタン氏。イギリスメディア『BBC』によると、国際サッカー連盟（FIFA）は同氏に対し、大会に参加した場合に支払われる予定だった報酬を支払うようだ。

2025年にアフリカサッカー連盟（CAF）の男子年間最優秀審判員に選出されたアルタン氏は、W杯でも審判を務める予定だったが、マイアミ国際空港でアメリカへの入国を拒否されていた。アメリカ政府当局の関係者によると、アルタン氏がテロ組織の容疑者と関係を持っているとして、アメリカへの入国を許可しなかったと伝えられている。

アルタン氏は、イスタンブールを経由し祖国ソマリアへ帰ることになったようだが、アルタン氏は「必要な書類は揃っていたし、ビザも正しかった。私はただの審判であり、人生最大の夢であるW杯出場という夢を叶えようとしただけだった」と、その胸中を吐露した。

W杯で審判を務めることができなくなってしまったアルタン氏だが、『BBC』によると、FIFAはアルタン氏がW杯で得るはずだった活動報酬をそのまま支払うことを約束した模様。なお、審判員はW杯の活動でいくら受け取るのかは知らされておらず、大会終了後に支払われる仕組みとなっているという。

また、アルタン氏はUEFAスーパーカップで主審を務めることが決定。UEFAスーパーカップは、前シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）とヨーロッパリーグ（EL）の覇者が戦う大会で、今年はCLを連覇したパリ・サンジェルマン（PSG）とELを制したアストン・ヴィラが対戦しその一戦は8月12日に行われる。