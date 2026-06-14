ロッテ vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：ZOZOマリンスタジアム
  • 過去の対戦成績：過去2試合: ＤｅＮＡ1勝-ロッテ1勝（6/13 ＤｅＮＡ16-6ロッテ (ＤｅＮＡ)、6/12 ＤｅＮＡ2-3ロッテ (ロッテ)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 63 34 27 2 .557 -
2 阪神 61 33 27 1 .550 0
3 ヤクルト 63 33 29 1 .532 1
4 DeNA 63 26 35 2 .426 8
5 広島 60 22 35 3 .386 10
6 中日 63 21 41 1 .339 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 64 39 23 2 .629 -
2 ソフトバンク 62 37 25 0 .597 2
3 日本ハム 65 36 29 0 .554 4
4 オリックス 63 34 28 1 .548 5
5 ロッテ 63 30 31 2 .492 8
6 楽天 62 23 38 1 .377 15