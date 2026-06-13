阪神、オリックスに6-3で勝利

先発投手：阪神は髙橋遥人が6回2失点の好投（7安打5奪三振）、オリックスのS・ジェリーは6回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が1点を追加 4回表：阪神が1点を追加 6回表：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の熊谷敬宥が2打点の活躍、阪神の森下翔太が3得点の活躍。

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