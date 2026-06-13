今日の運勢 6月14日（日）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月14日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月14日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しい1日を過ごすことができそうです。今日は好きな人やもっと仲良くなりたいと思う人に積極的にアプローチをしてみましょう。好調な運気です。今日は直感力が高まりやすい運気なので、直感を信じて行動を心掛けてみましょう。ラッキーカラーはオレンジ。思考が冴え、成長につながるような運気です。今日は視野を広く持つことを心掛けて色々なものに触れてみましょう。海外に関することにラッキーがありそうです。対人運が好調です。今日は1対1のコミュニケーションが活発な運気なので、積極的に言葉を交わしていきましょう。自分自身の心と向き合う時間を持つのも良さそうです。趣味が充実し、プライベートを満喫できるような1日となりそうです。今日は好きなことにとことん時間を注ぐのも良さそうです。心が求めていることを素直に選択してみましょう。コミュニケーションが活発な運気です。今日は多くの人との関わりが広がりやすい1日です。対話を通じて学びがあったり、収穫がありそうです。自分自身と価値観が違う人との交流も大切にしてみましょう。マイペースに過ごしたり、家でのんびりとする時間を過ごせると良い1日となりそうです。部屋の片付けや日頃後回しにしてしまっていたことなどこの機会に進めてみましょう。仕事の忙しさが目立つような1日となりそうです。今日は頑張りすぎに注意しましょう。課題や仕事に取り組む際は、範囲を決めたり、キリの良いところで終えることを心掛けましょう。金運が好調です。今日は今後の計画を見直してみたりすると良さそうです。特にお金に関することの目標を考えてみましょう。内省がテーマの日です。今日はこれまでを色々と振り返ってみましょう。手帳を見直したり、写真のデータの整理をしたりするのも良さそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日は沢山睡眠を取ったり、お風呂にゆっくりと浸かってリラックスしたりする時間を大切にしましょう。モヤモヤしやすい運気です。今日は色々と悩みが出てしまいそうな運気なので、近くのお寺や氏神様にお参りをすることがおすすめです。今日は人付き合い、コミュニケーションを活発に取ることを心掛けてみましょう。対話の中でラッキーがありそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/