ブレントフォードは12日、元アイルランド代表MFダミアン・ダフ氏がアシスタントコーチに就任したことを発表した。

現在47歳のダフ氏は、現役時代にブラックバーン、チェルシー、ニューカッスル、フルアムなどで活躍。チェルシー時代にプレミアリーグ連覇を経験するなど、リーグと母国を代表する名ウインガーとして知られた。

引退後はセルティックやアイルランド代表のアシスタントコーチなどを歴任。2021年11月から2025年6月にかけては母国リーグのシェルボーンでトップチーム監督を務め、2024年にリーグタイトルを獲得した。その後、2025年10月からはFIFA U－17ワールドカップカタール2025では、国際サッカー連盟（FIFA）のテクニカルアドバイザーも経験した。

現在ブレントフォードを率いるキース・アンドリュース監督は、ダフ氏とアイルランド代表時代のチームメイト。アンドリュース監督は盟友のコーチングスタッフ入閣について、「彼のコーチとしての歩みを間近で見守ってきた。一緒に講習会に参加し、アイルランド代表チームでコーチとしてともに働いたりしてきた。ダミアンは、経験と存在感、そして細部まで行き届いた指導をコーチングスタッフにもたらしてくれるだろう。彼は、すでに素晴らしいチームの一員となるはずだ。彼が私たちに加わることを大変嬉しく思っている」と、期待を寄せている。