今日は2026年6月13日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月13日の12星座占いでは、おひつじ座が総合運1位。最高の運気の中で、最高の達成感を味わうことができそうな日です。2位はおとめ座、3位はおうし座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおひつじ座としし座、金運がおひつじ座、しし座、みずがめ座、仕事運がおひつじ座、おうし座、しし座、健康運がうお座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。