6月13日（土）一粒万倍日と不成就日が重なる日！ 過ごし方と注意したいポイントを解説

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年6月13日（土）は一粒万倍日と不成就日が重なる日！」。おすすめの過ごし方や注意点を解説します。日々の暮らしに暦の要素を取り入れ、気持ちを切り替えるきっかけにしている方も多いのではないでしょうか。2026年6月13日（土）は、何かを始めるのに良いとされる「一粒万倍日」を迎えます。しかしその一方で、何事も成就しにくいとされる「不成就日」という凶日も重なる日です。吉日と凶日が重なる日はどのように過ごせばよいのでしょうか。本記事では、当日の暦の由来や特徴、注意したいポイント、おすすめの過ごし方について分かりやすく解説します。2026年6月13日（土）の主な暦注は以下の通りです。・六曜：先勝・吉日：一粒万倍日、神吉日、大明日・凶日：不成就日・祝日：なしこの日は一粒万倍日という代表的な吉日であると同時に、選日における凶日である「不成就日」が重なっています。また、六曜は「先勝」となっており、一般的には午前中が吉、午後は慎重に過ごすとよいとされています。当日に関係する主な暦注について解説します。「一粒の籾（もみ）が万倍にも実り、立派な稲穂になる」という意味を持つ吉日です。小さな行動が将来的に大きな成果へつながるとされ、新しいことを始めたり、将来に向けた準備を始めたりする日として親しまれています。「何事も成就しない日」という意味を持つ凶日です。新しい試みや大切な決断を行うには向いていないと考えられており、古くから慎重に過ごすべき日として伝えられてきました。「先んずれば即ち勝つ」という意味があり、何事も早めに行動するのが良いとされる六曜です。一般的には午前中が吉、午後は凶とされています。神事や祭祀に縁があるとされる吉日です。神社参拝や感謝を伝える行動に良い日と考えられることがあります。天地が明るく照らされる日とされる吉日です。比較的多くのことに支障が少ない日とされ、引っ越しや旅行などに良い日と紹介されることもあります。一粒万倍日と不成就日が重なる日は、吉凶が入り混じるため解釈が分かれる日とされています。一粒万倍日を重視する考え方もあれば、不成就日の影響を重視する見方もあります。そのため、大きな決断を行うというよりは、現状を整えたり将来の準備をしたりする時間として活用する人も少なくありません。神社参拝は日取りに関係なく行われることが多く、日頃の感謝を伝える機会として選ぶ人もいます。慌ただしい毎日から少し離れ、自分自身と向き合う時間をつくるのも良いでしょう。生活習慣を振り返ったり、部屋の掃除や片付けをしたりするのもおすすめです。不要なものを整理することで、気持ちをリフレッシュするきっかけになります。読書や勉強、将来の目標整理など、自分自身への投資となる行動にも向いていると考えられています。新しい挑戦そのものではなく、そのための準備期間として活用するのも一つの方法です。一粒万倍日には「良いことも悪いことも大きく広がる」とも言われています。一方で不成就日は物事が思うように進みにくいとされるため、縁起を気にする場合は次のような行動について慎重に判断する人もいます。財布の購入や使い始め、銀行口座の開設、積立投資の開始などは、一粒万倍日に人気の行動です。ただし、不成就日が重なる日は解釈が分かれるため、縁起を重視する場合は別の吉日を選ぶという考え方もあります。不動産契約、入籍、高額な買い物など人生の節目となる決断については、不成就日を意識して日程を調整する人もいます。もちろん絶対的な決まりではありませんが、気になる場合は他の日を選択するのも一つの考え方です。一粒万倍日は「良いことも悪いことも増幅する」と言われることがあります。そのため、愚痴や他人への批判などネガティブな言葉はできるだけ控え、穏やかな気持ちで過ごしたい日です。暦において吉日と凶日が重なった場合の解釈にはさまざまな説があります。「吉日の力が弱まる」とする考え方もあれば、「凶日の影響を受けるため慎重に行動するべき」とする説もあります。また、「吉凶が相殺される」と考える人もいます。どれが正解というものではありません。大切なのは、暦を不安になるためのものではなく、自分自身の行動を見直したり、前向きな気持ちを持ったりするきっかけとして活用することです。予定を変更できない場合でも、普段より丁寧に確認を行うなど、慎重な行動を心掛けるきっかけとして取り入れてみてはいかがでしょうか。2026年6月13日（土）は、一粒万倍日という吉日と、不成就日という凶日が重なる日です。さらに神吉日や大明日などの吉日も重なっており、さまざまな解釈が存在します。縁起を大切にしたい方は慎重に過ごしつつ、神社参拝や整理整頓、学びの時間など、自分自身を整える一日にするのも良いでしょう。暦は未来を決定するものではなく、日々をより丁寧に過ごすためのヒントの一つです。暦のメッセージを上手に受け取りながら、穏やかで充実した週末をお過ごしください。