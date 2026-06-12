ポルトは12日、ポルトガル代表FWアンドレ・シルヴァを獲得したことを発表した。契約期間は2027年6月30日まで。1年間の契約延長オプションも付帯する。

現在30歳のアンドレ・シルヴァは、2015年12月にポルトでトップチームデビュー。2016－17シーズンに公式戦44試合出場で21ゴールを記録すると、2017年夏にミランへのステップアップを果たした。しかし、ミランでの初年度はリーグ戦2ゴールに留まると、セビージャやフランクフルトへのレンタル移籍を経験。2020年夏にフランクフルトへの完全移籍を果たすと、2020－21シーズンにはリーグ戦28ゴールを挙げる活躍を披露した。

その後は、ライプツィヒやレアル・ソシエダなどでのプレーを経て、昨夏にエルチェへ加入。今シーズンはリーグ戦31試合出場で10ゴールをマークし、クラブの1部残留に貢献した。エルチェとの契約には1年の契約延長オプションが付帯していたが行使せず、9年ぶりの古巣ポルト復帰が決定した。

アンドレ・シルヴァはクラブの公式サイトを通じて、ポルトでの目標を述べている。

「もちろん、優勝して国内チャンピオンになることは、このクラブの目標であり、必ず成し遂げなければならないことだ。ここはポルトガルで最も重要なクラブだ。僕がここにいる間に、タイトルを獲得できるように貢献したいと思う」