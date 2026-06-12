サッスオーロは12日、アルベルト・アクイラーニ氏を新監督として招へいしたことを発表した。イタリアメディア『スカイスポーツ』によると、同指揮官は2年間の契約を締結したという。

現在41歳のアクイラーニ監督は、現役時代にローマやリヴァプール、ユヴェントスなどでプレー。2019年に現役引退を発表するとフィオレンティーナの下部組織で指導者キャリアをスタート。2023－24シーズンはセリエBのピサで指揮を執ると、今シーズンはカタンザーロの監督に就任。シーズンを5位で終え、セリエA昇格プレーオフ決勝に進出したが、モンツァに及ばずトップリーグ昇格を逃した。（2戦合計2－2だったが、レギュレーション3位のモンツァがセリエA昇格）

アクイラーニ新監督は、現役時代の2016－17シーズンの後半戦をサッスオーロでプレーしており、その際は16試合に出場。指揮官として、古巣に約9年半ぶりに戻ってくることになった。

サッスオーロで副社長を務めるヴェロニカ・スクインツィ氏は、「この選択に満足している。2017年にアクイラーニが加入して以来の温かい歓迎だ。それから、我々はともに成長しており、一緒にクラブの歴史に新たな章を刻むことができると思う」と語り、アクイラーニ新監督に期待を示している。

今シーズン、セリエA復帰を果たしたサッスオーロは、リーグ戦14勝7分17敗の成績を収め、11位でリーグ戦を終えている。