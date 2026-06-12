京都サンガF.C.は12日、2026－27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）にプレリミナリーステージを免除され、リーグステージから出場することを発表した。

来シーズンのACLEは、現行の24チーム制から32チーム制への移行が決定。それに伴い、日本からの出場枠も増加し、5チームが参加する予定となっていた。リーグステージに、2025シーズンの明治安田J1リーグ優勝の鹿島アントラーズと2位の柏レイソル、明治安田J1百年構想リーグ優勝のヴィッセル神戸の3チームがストレートイン。さらに予選ステージにあたるACLEプレリミナリーステージから、2025シーズンの明治安田J1リーグ3位の京都、2025－26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）で優勝を果たしたガンバ大阪が出場する予定となっていた。

当初、リーグステージ行きの残り「3枠」を懸けた東地区のプレーオフ（プレリミナリーステージ）には5クラブが参加し、勝ち上がった3チームがリーグステージに進出するレギュレーションとなっていた。しかし、参加クラブが「5」と奇数になったことから、アジアサッカー連盟（AFC）は東地区の最上位扱いとなる京都について、「関連する大会規定に基づき、リーグステージ進出となる不戦勝」とすると発表。京都はリーグステージに出場することが決定した。

このため、ACLEプレリミナリーステージには、G大阪、江原FC（韓国）、アデレード・ユナイテッドFC（オーストラリア）、コンアン・ハノイFC（ベトナム）が出場し、リーグステージへの残る2枠を争うことになる。

なお、ACLEプレリミナリーステージは8月11日に開催され、ACLEリーグステージとACL2グループリーグの組合せ抽選会に関しては同18日に実施される。

2026－27シーズンのAFC主催大会に出場するチームは以下の通り。

■AFCチャンピオンズリーグエリート

▼リーグステージ

鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸

柏レイソル

京都サンガF.C.

▼プレリミナリーステージ

ガンバ大阪

■AFCチャンピオンズリーグ2

▼グループステージ

FC町田ゼルビア