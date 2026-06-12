ドイツサッカー連盟（DFB）がFIFAワールドカップ2026期間中にサポーターの交通費を一部負担するようだ。11日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

19大会連続21回目の本大会出場となるドイツ代表はグループステージでキュラソー代表、コートジボワール代表、エクアドル代表と対戦。直近2大会連続でグループステージ敗退と不本意な結果が続いている中、かつての勝負強さを取り戻すべく、まずは3大会ぶりの決勝トーナメント進出を目指す。

報道によると、DFBは現地時間25日に行われるエクアドル戦にて、少なくとも600名のサポーターの交通費を実質負担するとのこと。試合はニュージャージー州に位置する『メットライフ・スタジアム』で行われるが、DFBはニューヨーク中心部から会場までサポーターを運ぶ無料のシャトルバスを手配したようだ。高額な宿泊代やチケット代を支払うサポーターにとっては朗報と言えるだろう。

背景にあるのは大会期間中の交通費高騰と『BBC』や『アスレティック』は分析。ニューヨーク中心部から『メットライフ・スタジアム』までの列車運賃は通常12.90ドル（約2064円）程度だが、ワールドカップ開催に伴って一時は150ドル（約2万4000円）まで値上がりしたようだ。現在は98ドル（約1万6000円）まで値下げされた模様だが、サポーターにとっての負担が大きいことに変わりはない。さらに同じ区間を走るバスの運賃も値上がりしているという。

なお、こうした交通費の高騰について、ニュージャージー州知事は国際サッカー連盟（FIFA）が交通費の補助を拒否しているためだと述べているようだ。