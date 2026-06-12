今日の運勢 6月13日（土）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月13日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月13日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしく1日を過ごしましょう。今日は、他の誰かの考えや言葉に意識を向けずにいてください。あなたがどう感じるか、どう思うかを大切にしていくことで、良い流れがやってくるでしょう。広い視野を持って過ごすことで、運気が上がっていく日です。周りの人たちの意見を柔軟に取り入れたり、本を読んだり、世界の様々な情報を調べたりしていくことで、新しい発見があるかもしれません。今日は、思い立ったら行動していきましょう。いつかやってみたいとぼんやり考えていたようなことがあれば、今日から計画を立てて始めていきましょう。積極的な行動が運気を上げてくれそうです。あなたが本当に望んでいることはなんでしょうか？あなたの心からの願いに意識を向けてください。未来になりたい自分になれるように、理想の自分を設定していくことで良い流れがやってきそうです。ロマンチックな気分があなたの運気を上げるでしょう。ロマンス小説を読んだり、恋愛ドラマを観たり、恋のバラードを聴いたり、あなたの心をときめかせることに触れて1日を楽しみましょう。集中力が高まる日です。お仕事やお勉強のスキルアップのために、時間を使いましょう。いつもよりも効率良く物ごとを進められるため、充実感のある1日を過ごすことができそうですよ。将来のことについて考えていくことで、運気がアップする日です。理想の未来を思い描いてみてください。そしてその未来を現実にしていくためには、今何をすべきなのか考えていきましょう。ヨガや瞑想の時間をつくることで、良い展開がありそうです。静かにご自身と向き合うことで、あなたの中に眠る本当の想いや考えが明確になり、スッキリと爽やかな気持ちで1日を過ごせそうですよ。懐かしさがあなたを癒やします。子どもの頃に好きだったお菓子や、秘密の場所、憧れのおもちゃなど、懐かしいなと感じることに触れてみることで、あたたかな気持ちになれるでしょう。あなたが当たり前だと思って、毎日のルーティンの中に組み込んでいることの中に、他の人からすると素晴らしいと思うようなあなたの才能が隠れているかもしれません。ぜひ意識してみてください。異性からの人気が高まる日です。出会いいを求めている方は、お洒落をして積極的に外に出かけましょう。出会いを求めていない方は、注意をしておく必要がありそうです。ワークライフバランスを考えていくことで、運気を上げていくことができます。お仕事にもメリハリをつけて、休みは思いっきり楽しむことで、お仕事にも精が出てくることでしょう。直感に従えば、物質的に必要なものは与えられます。今、あなたの人生に対して、多くの豊かさが贈られています。どうか両手を広げて受け取ってください。例えば豊かさは、素晴らしいアイデアという形でやってきたり、絶好のチャンスとして現れたりするでしょう。あなたの1番大切な夢に気づきましょう。そして、天に不安を預けてください。あなたは天に愛されています。天使たちは、あなたを助けたいという気持ちでいっぱいなのです。あなたの夢を実現させましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/