







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの野村佑希選手は11日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・一塁」で先発出場。鋭い打球を見事にアウトにするファインプレーを魅せた。











9回、1死走者なしの場面で迎えたのはDeNA3番の佐野恵太選手。日本ハム守護神の柳川大晟投手が投じた初球の直球を振り抜き鋭い打球が一塁へ飛んだ 。



一塁を守る野村選手は打球に素早く反応し、横っ飛びのダイビングキャッチ。白球をミットに収めると、落ち着いて一塁ベースカバーに入った柳川投手へ優しくトスして2死とした。



柳川投手は続く4番の筒香嘉智選手を空振り三振に仕留め、3対0で試合終了。チームは7連勝を飾った。



野村選手は守備だけでなく、打撃でも勝利に大きく貢献した。



0-0で迎えた6回、1死満塁の好機に打席へ。DeNA先発の東克樹投手から決勝の右犠飛を放ち、先制点をたぐり寄せた。



攻守にわたる活躍でチームの7連勝を力強く後押しした。

























【動画】野村佑希が鋭い打球を横っ飛びで好捕！7連勝へ貢献

DAZNベースボールのXより











7連勝へ



鋭いヒット性の打球を好捕✨️

野村佑希 横っ飛びのファインプレー



⚾️日本ハム×DeNA

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【了】