元プロ野球選手の駒田徳広氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「今思うとありえない!?『朝4時まで。。。』王貞治さんの生みの親・荒川博さんの日本刀指導秘話とは?」に出演。巨人の二軍時代、練習中にコーチと衝突し、監督になだめられて謝罪に向かった際のエピソードを振り返った。

コーチに謝罪した駒田徳広氏だったが…

「今でも思い出すと腹が立つ現役時代の出来事」というテーマで、駒田氏は巨人時代に二軍へ降格した際の出来事を回想した。

当時、読売ジャイアンツ球場で練習していたという駒田氏。その日はランニングのメニューがあったが、ランニングへ向かう前、使用していたプロテクターのカップにひびが入っていることに気づいたという。

そのまま使用すると体を挟んでしまい痛みがあったため、駒田氏は「そこテープを巻いてね。一生懸命テープ巻いて」と自ら修理。そのためランニングへの合流が遅れ、到着した頃にはほかの選手たちはすでに走り始めていた。

そこで周りの若手選手に何周走るのか尋ねたところ、コーチから「何でもええやろ! 黙って走れ!」と言われたそう。これに駒田氏は「いや、ちょっと待ってください。僕そんな悪いことしてませんやん」と事情を説明したものの、次第にヒートアップ。「そんな怒ることじゃないじゃないですか」と反発し、コーチと激しく言い合いになったという。

すると、当時の二軍監督の須藤豊氏が間に入り、駒田氏をなだめることに。「そんな怒んな」と諭された駒田氏は、須藤氏から「そんなことで口答えしてたら、やっぱりコーチの立場もないから」と言われたことを受け、コーチに謝罪することに。駒田氏が「コーチ、さっきはすいませんでした」と頭を下げたところ、返ってきたのは「俺、お前を許す気なんかねえ」という言葉だったそう。

この一言に駒田氏は再び腹を立て、「おい、お前どうなってんねん!」と再び大騒ぎになったと回顧。岡田圭右(ますだおかだ)から「今、優しく言ってるけど、めちゃめちゃキレたんでしょ?」と聞かれると、駒田氏もその激しさを否定せず、「なんで俺は……俺は須藤さんに言われたから謝りに来たんや」と当時の心境を振り返った。

岡田が「大変や」「俺って難しい?」と声が上げるなか、駒田氏は「あれは怒ったな」とこぼしていた。