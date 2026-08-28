元プロ野球選手の駒田徳広氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「今思うとありえない!?『朝4時まで。。。』王貞治さんの生みの親・荒川博さんの日本刀指導秘話とは?」に出演。巨人の二軍時代、練習中にコーチと衝突し、監督になだめられて謝罪に向かった際のエピソードを振り返った。
コーチに謝罪した駒田徳広氏だったが…
「今でも思い出すと腹が立つ現役時代の出来事」というテーマで、駒田氏は巨人時代に二軍へ降格した際の出来事を回想した。
当時、読売ジャイアンツ球場で練習していたという駒田氏。その日はランニングのメニューがあったが、ランニングへ向かう前、使用していたプロテクターのカップにひびが入っていることに気づいたという。
そのまま使用すると体を挟んでしまい痛みがあったため、駒田氏は「そこテープを巻いてね。一生懸命テープ巻いて」と自ら修理。そのためランニングへの合流が遅れ、到着した頃にはほかの選手たちはすでに走り始めていた。
そこで周りの若手選手に何周走るのか尋ねたところ、コーチから「何でもええやろ! 黙って走れ!」と言われたそう。これに駒田氏は「いや、ちょっと待ってください。僕そんな悪いことしてませんやん」と事情を説明したものの、次第にヒートアップ。「そんな怒ることじゃないじゃないですか」と反発し、コーチと激しく言い合いになったという。
すると、当時の二軍監督の須藤豊氏が間に入り、駒田氏をなだめることに。「そんな怒んな」と諭された駒田氏は、須藤氏から「そんなことで口答えしてたら、やっぱりコーチの立場もないから」と言われたことを受け、コーチに謝罪することに。駒田氏が「コーチ、さっきはすいませんでした」と頭を下げたところ、返ってきたのは「俺、お前を許す気なんかねえ」という言葉だったそう。
この一言に駒田氏は再び腹を立て、「おい、お前どうなってんねん!」と再び大騒ぎになったと回顧。岡田圭右(ますだおかだ)から「今、優しく言ってるけど、めちゃめちゃキレたんでしょ?」と聞かれると、駒田氏もその激しさを否定せず、「なんで俺は……俺は須藤さんに言われたから謝りに来たんや」と当時の心境を振り返った。
岡田が「大変や」「俺って難しい?」と声が上げるなか、駒田氏は「あれは怒ったな」とこぼしていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。