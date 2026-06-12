「デイサービスって、なんだか気が進まない…」あなたもそう感じていませんか？高齢化が進む今、外出や運動は大切だと分かっていても、なかなか一歩を踏み出せない方も多いかもしれません。しかし、もし通うのが楽しみになるリハビリ特化型デイサービスがあったとしたら？



## 従来のイメージを覆す、新しい「通いの場」の可能性



高齢化が進む現代日本において、健康寿命の延伸や介護予防は社会全体の大きなテーマです。大切なご家族やご自身が、いつまでも元気に活動できる場所があったら良いな、と感じたことはありませんか？運動したり、誰かと話したりする機会が減ると、心身ともに活力が失われがちです。特に、自宅にこもりがちになるシニア世代にとって、「外出するきっかけ」はとても重要です。



しかし、「デイサービス」と聞くと、画一的な空間や集団行動に抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。そういった固定観念を根底から覆す、ある取り組みが注目されています。それが、株式会社HLCが全国に展開するリハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」と「リハてらす」です。なんと、その空間はまるでカフェのようなんです！







まるでカフェのような明るい空間で、心も体もリフレッシュ。



## 足を運びたくなる仕掛け：おしゃれな空間が生む「前向きな気持ち」



「カフェのような空間」と聞いて、どんなイメージを抱きましたか？ソレイルミナーレがこだわったのは、まさにその「居心地の良さ」です。木目調の温かみのある内装、落ち着いた照明、そしてどこか洗練された雰囲気は、従来のデイサービスとは一線を画します。



知人から「デイサービスって、なんだか行くのが億劫で…」という声を聞くことがあります。その背景には、「施設に通う」という心理的なハードルや、集団の中で「馴染めるか」という不安があるようです。長く自立した生活を送ってきた方々にとって、その気持ちはごく自然なことでしょう。



だからこそ、この「カフェのような空間づくり」は、単なるデザイン以上の意味を持つと私は考えます。利用される方が「今日もあそこに行きたいな」「あの場所でリフレッシュしたい」と、自らの意思で前向きに通えるきっかけになるのです。これは、介護予防の観点からも非常に重要なアプローチです。



驚くことに、これらの店舗はコンビニや不動産会社、クリニックの跡地など、多様な物件をクリエイティブに活用しているとのこと。それぞれの立地に合わせて、最大限に快適な空間を作り上げている心意気も素晴らしいですよね。







落ち着いた雰囲気の中で、無理なく体を動かせます。



## 「通いやすさ」を追求した利用者ファーストのサービス内容



「おしゃれなだけじゃなく、サービス内容は？」と気になる方もいるでしょう。ご安心ください、ソレイルミナーレは見た目だけでなく、実用性も兼ね備えています。



### 半日型サービスで、日中の時間を有効活用



まず注目すべきは、午前・午後それぞれ約3時間半の「半日型」サービスを基本としている点です。「長時間拘束されるのはちょっと…」「午後は別の用事があるから」という方でも、自分のライフスタイルに合わせて利用しやすい設計です。まるで習い事や趣味の教室に通うような感覚で、気軽に足を運べそうですね。



### 個別リハビリと専門的なサポート



「リハビリ特化型」という名前の通り、運動・リハビリに重点を置いたプログラムが用意されています。機能訓練指導員という、身体機能の維持・向上を専門とするプロフェッショナル（理学療法士、作業療法士、看護師など）が、利用者一人ひとりの状態に合わせた個別リハビリを提供してくれます。これなら、自分に合ったペースで、効果的に体を動かせそうです。



### プライバシーに配慮した個別入浴設備



さらに、「椅子に座ったまま入浴できる設備」の導入など、細やかな配慮も光ります。入浴は、多くの方にとってプライバシーに関わる大切な時間。集団での入浴に抵抗がある方もいらっしゃる中、このような個別対応は、安心してサービスを利用できる大きな要因となるでしょう。



## 全国に広がる「通いたくなる」介護の輪と未来



現在、ソレイルミナーレとリハてらすを合わせて、全国27店舗で展開されています。さらに、2026年も新規開設を予定しているというから驚きです。この数字は、いかにこの新しいデイサービスのカタチが、多くの利用者や地域社会に支持されているかを示していると言えるでしょう。



株式会社HLCは、これらのデイサービスのフランチャイズ本部として、加盟店への支援やコンサルティングを通じて、この「通いたくなる」介護サービスの輪を全国に広げています。住み慣れた地域で、誰もが生き生きと自立した生活を送れるようサポートする彼らの取り組みは、これからの高齢化社会において、ますます重要な役割を担っていくに違いありません。



### 株式会社HLCについて



会社名：株式会社HLC

代表取締役：渡邉 勲

本社所在地：〒231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町1-5 第一東商ビル5F

事業内容：リハビリ特化型デイサービス「ソレイルミナーレ」「リハてらす」のフランチャイズ本部、フランチャイズ加盟店支援事業、コンサルティング事業など（2026年6月現在、ソレイルミナーレ18店舗・リハてらす9店舗 計27店舗を展開）。



## 介護予防に「楽しさ」という新しい価値を



高齢者が、自ら進んで「通いたい」と思える場所を提供すること。これは、単にサービスを提供するだけでなく、利用者の尊厳や主体性を尊重し、心の豊かさにも繋がる、非常に意義深いアプローチだと私は感じました。



もし、あなたやあなたの大切な人が、これからの人生をより豊かに、アクティブに過ごすための場所を探しているなら、一度ソレイルミナーレのような「カフェのようなデイサービス」を検討してみてはいかがでしょうか。介護予防に「楽しさ」という新しい価値をもたらすこの取り組みが、日本の未来をより明るくしてくれることを期待しています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。