元カープ田中広輔がBS12初解説！無料放送で選手目線のカープ愛を深掘り

「プロ野球中継、もっと深く、もっと熱く楽しみたい！」そんなあなたの願いを叶える特別な情報が届きました。

いよいよプロ野球は「セ・パ交流戦」の真っ只中。普段は見られないチーム同士の対決は、野球ファンにとってたまらないイベントですよね。全国無料放送のBS12 トゥエルビが贈る「BS12プロ野球中継2026」は、この熱い戦いをさらに深く、楽しく味わえる番組です。

特に注目は、6月12日(水)に生中継される「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」戦。なぜなら、この放送で元広島東洋カープの名ショート、田中広輔さんがBS12の解説に初登場するからです！

BS12プロ野球中継の「ココがスゴイ！」3つの魅力

まずは、この番組がどんなに素晴らしいかを皆さんにお伝えしましょう。

1. 「無料」で「プレイボールから」生中継！

BS12プロ野球中継は、パーソル パシフィック・リーグ公式戦を中心に、日本生命セ・パ交流戦やシーズン終盤戦まで、年間45試合以上をすべて無料で楽しめます。しかも、プレイボールから試合終了まで余すことなく生中継！「気づいたらもう中盤だった…」なんて心配はいりません。

2. 「主音声」と「副音声」で、どちらのファンも大満足！

これぞBS12ならではの画期的なシステム！

ホームチームの解説・実況で、地元のファンが盛り上がれる！ビジターチームに特化した解説・実況。アウェー戦でも、まるでホームで応援しているかのような一体感が味わえます。

「遠くてなかなか球場に行けない」「遠征費用が…」と悩むビジターファンにとって、これは本当に嬉しい配慮ですよね。今回の「楽天vs.広島」戦では、副音声でカープ応援放送がお届けされます！

3. 試合後も楽しい！「どこよりも早い二次会」

試合が終わったからといって、すぐにチャンネルを変えてはいけません！BS12プロ野球中継では、試合終了後に恒例の 「どこよりも早い二次会」 が開催されます。主音声と副音声の解説者が一堂に会し、今日の勝負の分かれ目や印象的なプレーについて、まるで居酒屋で語り合うかのようなフランクなトークを展開。視聴者の皆さんと共にゲームの余韻に浸れる、なんとも贅沢な時間です。

6月12日(水)「楽天vs.広島」戦は絶対に見逃せない！

さて、いよいよ本題です。6月12日(水)18:00から生中継される「東北楽天ゴールデンイーグルスvs.広島東洋カープ」戦の副音声カープ応援放送は、特に注目度が高いんです。

放送日時： 6月12日(水) 18:00～ 対戦カード： 東北楽天ゴールデンイーグルス vs. 広島東洋カープ

【注目ポイント1：元カープの守備の要、田中広輔氏がBS12解説に初登場！】

現役時代は広島カープの不動のショートとして、リーグ3連覇に貢献した田中広輔さん。彼がBS12の解説席に座るのは今回が初めてです！

田中広輔さんは、今のカープについて 「若手選手が多い中、ベテラン選手の貢献度に注目したい」 と語っています。そして、解説への意気込みとして 「現役を終えたばかりなので、選手目線の分かりやすい解説になるよう頑張ります！」 とコメントされています。

現役選手だからこそ知る、グラウンド上の心理や采配の意図など、一歩踏み込んだ解説が聞けると思うと、今からワクワクしますね！カープファンならずとも、野球好きならぜひ耳を傾けてほしいポイントです。

【注目ポイント2：声優・水田わさびさんのカープ愛が炸裂！】

そして、副音声では、誰もが知る国民的キャラクターの声を務める声優、水田わさびさんもゲストとして登場！熱烈なカープファンとして知られる水田さんは、 「若鯉たちの楽しそうな伸び伸びとしたプレー」 に注目しているそうです。

「スコアは良いのです！だから中盤以降の踏ん張りを期待します。」というコメントからも、本当に心からカープを応援している様子が伝わってきますよね。「ただただ野球が大好きな一般主婦が、副音声をさせてもらえることに感謝しかない」と語る彼女の飾らないカープ愛は、多くのファンに共感と笑顔をもたらしてくれるでしょう。田中広輔さんの専門的な視点と、水田さんの熱いファン目線がどう融合するのか、非常に楽しみです！

BS12トゥエルビってどんなチャンネル？

BS12 トゥエルビは、三井物産株式会社が100％出資している、24時間全国無料のBS放送局です。プロ野球中継だけでなく、スポーツ中継や大人の趣味教養、映画、ドラマなど、上質なエンターテインメント番組を幅広く放送しています。

視聴方法も簡単！

BSボタンを押して「12」を選択するか、リモコンの「222」チャンネルに合わせてみてください。

次の放送も要チェック！

6月12日以降も、BS12プロ野球中継は熱い戦いをお届けします。

■ 6月14日（金）13:00放送開始

オリックス・バファローズ vs. 阪神タイガース ※交流戦解説：近藤一樹 実況：大前一樹解説：大和 ゲスト：ますだおかだ増田 実況：寺島啓太

こちらも豪華な顔ぶれで、阪神ファン、オリックスファン双方にとって嬉しい企画ですね！放送スケジュールは変更になる可能性もあるので、最新情報は番組ホームページでご確認ください。

この夏、BS12プロ野球中継で、無料とは思えないほどの充実した野球観戦体験をぜひ味わってみてください。特に6月12日の「楽天vs.広島」戦は、田中広輔さんの初解説、水田わさびさんの情熱的な応援、そして「副音声」と「二次会」という独自の魅力が詰まった、まさに「野球のお祭り」になること間違いなしです！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。