「いい靴が欲しいけど、やっぱり高い…」そんな悩みを抱えるあなたへ朗報です！今年創業90周年を迎える靴の専門店「株式会社チヨダ」が、私たちに最高のプレゼントを用意してくれました。

人気のお笑いトリオ「ハナコ」さんと俳優の伊原六花さんが出演する新しいTVCMと共に、人気ブランドスニーカーが驚きの【サンキュー価格】3,900円で手に入る「大感謝祭 第2弾」と、夏の足元を涼しく快適にする「涼しいがありまスパット」キャンペーンが同時開催中！

今回は、この見逃せない二つのキャンペーンの魅力を、私の独自目線を加えて徹底的にご紹介します。

創業90周年大感謝祭 第2弾！人気ブランドシューズがまさかの「サンキュー価格」に！？

衝撃の「サンキュー価格」とは？

「サンキュー価格」と聞いて、思わず「え？」と二度見してしまいました。なんと、PUMAやadidas、SKECHERSといった人気ブランドのシューズが、すべて税込3,900円で手に入るというのですから、これは驚きを隠せません！

新CM「大感謝祭第2弾 家族で嬉しいサンキュー価格」篇では、ハナコさんがこの衝撃価格に驚き、まさかの少女漫画タッチになってしまうというコミカルな演出が印象的でした。伊原六花さんも加わって、みんなで大急ぎでお店に駆け込む様子は、まさに私たちの「早くお店に行きたい！」という気持ちを代弁しているようですね。

「サンキュー価格」というネーミングは、創業90周年の「感謝」と「3,900円」の語呂合わせ。この遊び心と太っ腹な企画に、チヨダのお客様への深い感謝の気持ちが込められているのを感じます。

大感謝祭 第2弾の注目商品とコスパ分析

今回対象となるのは、普段使いからスポーツシーンまで活躍する人気ブランドのシューズたち。どれも元値から大幅な割引がされており、まさに「破格」と呼べる価格設定です。

1. PUMA エクスペダイト ワイド NU 3

スタイリッシュなデザインで、日常使いにもトレーニングにも活躍しそうなPUMAの定番モデル。ワイドタイプなので、足幅が気になる方にも嬉しい一足です。￥5,390 →（メンズ）25.0～28.0/29.0/30.0cm、（レディース）22.5～24.5cm約27%OFFはかなりお得！ PUMAのシューズがこの価格で手に入るのは滅多にありません。カップルでお揃いにするのもいいですね。

2. adidas URBAN COURT

クリーンでシンプルなデザインが魅力のadidas。どんなコーディネートにも合わせやすく、一足持っていると重宝すること間違いなしのレディースモデルです。￥6,050 →23.0～25.0cm約35%OFFと割引率の高さが際立ちます。adidasファンにはたまらないこの機会、見逃す手はありません！

3. SKECHERS BOUNDER - SIMPLE CUT

ジュニア向けのSKECHERSは、機能性とデザイン性を兼ね備え、成長期の子どもたちの足元を快適にサポートします。通学から遊びまで幅広く使えそう。￥6,050 →19.0～23.0cmこちらも約35%OFF！ お子さんの成長は早く、靴の買い替え頻度も高いため、この価格で人気ブランドの靴が手に入るのは家計に非常に優しいですね。

この「大感謝祭 第2弾」は6月12日（金）から6月21日（日）までの期間限定です！家族みんなでお得に足元をアップデートできるチャンス、ぜひお見逃しなく！

夏の足元を革命する！涼しいがありまスパット「スパットシューズ」の快適さ

「手を使わずにスパッと履ける」画期的なシューズ

これから本格的な夏がやってきます。暑さで足元が蒸れたり、靴を履くのが億劫になったりすることはありませんか？ そんな悩みを解決してくれるのが、チヨダが誇る 「スパットシューズ」 です。

新CM「涼しいがありまスパット」篇では、ハナコさんと伊原六花さんが、涼しげな風が吹く中で「涼しい」スパットシューズをおしゃれに履きこなしています。夏スパットのオリジナルソングも耳に残りますね！

スパットシューズの最大の魅力は、その名の通り 「手を使わずに立ったままスパッと履ける」 こと。特許を取得した靴ベラ状のかかと構造はまさに画期的で、忙しい朝や荷物が多い時、ちょっとした外出時に、この便利さは一度体験したら手放せなくなるでしょう。2022年3月の発売以来、シリーズ累計500万足達成という大ヒットを記録していることからも、その実力は折り紙つきです。

さらに、今回のキャンペーンでは、メッシュ素材や接触冷感タイプ、スニーカーサンダルなど、「涼しさ」に特化した夏仕様のスパットシューズが多数ラインナップ。父の日のプレゼントにもぴったりだそうですよ！

夏におすすめ！涼しげスパットシューズをチェック！

1. CEDAR CREST スパットシューズ（メンズ）

CC-50841：ビジネスにも使える上品デザイン

￥5,390（税込）ブラック、ブラウン25.0～28.0cmカジュアルながらも落ち着いたデザインは、夏のビジカジスタイルにもマッチしそう。涼しさと楽さを両立したいビジネスマンに特におすすめです。

CC-60772：夏のカジュアルを彩るカラーリング

￥5,390（税込）ブルー、ベージュ25.0～28.0/29.0cm明るいカラーが夏の軽やかな装いにぴったり。メッシュ素材で通気性も良く、デイリーユースに活躍してくれそうです。

CC-60912：洗練されたデザインのスニーカータイプ

￥6,490（税込）ベージュ24.5～28.0/29.0cmスタイリッシュな見た目で、タウンユースにも最適。カジュアルすぎず、幅広いシーンで活躍する一足です。

2. CEDAR CREST スパットシューズ（レディース）

￥5,390（税込）ブラック、ピンク22.5～25.0cm軽やかなメッシュ素材と女性らしいカラーが魅力。涼しげな足元を演出しながら、快適な履き心地を提供します。

3. ARNOLD PALMER スパットシューズＶ（レディース）

ALL22：ブラックで引き締め効果も

￥5,390（税込）ブラック/ブラックS・M・L・LLARNOLD PALMERらしいカジュアルさと機能性を両立。シンプルなのでどんなファッションにも合わせやすいですね。

ALL23：柔らかなベージュで足元を明るく

￥5,390（税込）ベージュ/ベージュS・M・L・LL優しいベージュカラーが夏のコーディネートに抜け感をプラス。軽やかな履き心地で、お出かけがもっと楽しくなりそうです。

スパットシューズは、スニーカーやカジュアルシューズだけでなく、ビジネスシューズ、軽作業靴、さらには高齢者やお身体の不自由な方にも向けたサポートシューズまで、幅広いラインナップで展開されています。まさに「足元に関するあらゆるニーズに応える」チヨダの技術力が光る商品だと感じました。

90年の歴史が育んだ「足元からの快適生活」へのこだわり

1936年に創業し、今年で90周年を迎える株式会社チヨダ。全国に863店舗（2026年2月末現在）を展開する大手靴販売チェーンとして、長年にわたり私たちの足元を支え続けてきました。これほどの歴史と実績があるからこそ、今回のような太っ腹な「サンキュー価格」キャンペーンや、特許技術を駆使した「スパットシューズ」の開発が実現できるのでしょう。

お客様への感謝を形にし、常に新しい快適さを追求するチヨダの姿勢は、まさに日本の靴文化を牽引してきた企業の鑑だと感じます。

最後に：この夏、チヨダで足元をアップデートしよう！

チヨダの創業90周年を記念した「大感謝祭 第2弾」と、夏の必需品「涼しいがありまスパット」は、どちらも見逃せないビッグチャンスです。

ぜひ、お近くのシュープラザ、東京靴流通センターなどの各店舗、または公式オンラインショップ「kutsu.com」をチェックしてみてください。私も早速、気になるスパットシューズを試着しに行こうと思います！ 期間が限られているので、早めの来店をおすすめしますよ！

関連記事

PUMA エクスペダイト ワイド NU 3 詳細

adidas URBAN COURT 詳細

SKECHERS BOUNDER - SIMPLE CUT 詳細

創業90周年大感謝祭 第2弾 公式ページ

CEDAR CREST スパットシューズ CC-50841 詳細

CEDAR CREST スパットシューズ CC-60772 詳細

CEDAR CREST スパットシューズ CC-60912 詳細

CEDAR CREST スパットシューズ CC-2528 詳細

ARNOLD PALMER スパットシューズＶ ALL22 詳細

スパットシューズ 公式ページ

株式会社チヨダ 公式サイト

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。