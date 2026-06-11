阪神タイガース 最新情報

ここまで一軍はAクラスを堅守している阪神タイガース。しかし、その裏で二軍は負け越しと苦戦が続き、期待された選手たちも本来の力を発揮できていない。優勝争いを勝ち抜くためには、若手や控え選手の底上げが不可欠だ。そこで今回は、ファームで苦しむ阪神の選手を紹介したい。（今季成績は6月11日時点）［1/6ページ］

中川勇斗

[caption id="attachment_234216" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの中川勇斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：京都国際高

・ドラフト：2021年ドラフト7位

昨季成績：25試合、打率.268、2本塁打、2打点

今季はレギュラー定着を期待されていた中川勇斗だが、二軍でも苦しんでいる状況だ。

京都国際高では強肩強打の捕手として活躍。夏の甲子園ベスト4進出に貢献し、2021年ドラフト7位で阪神タイガースに入団。

非凡な打撃センスを発揮し、高卒1年目からファームで50試合に出場。打率.295の好成績をマーク。

昨季に待望の一軍デビューを飾り、8月にプロ初本塁打も記録。最終的に25試合の出場で打率.268の数字を残した。

更なる飛躍が期待された今季、オープン戦で打率.310、2本塁打の好成績を残し、開幕スタメンを勝ち取った。

しかし、開幕戦から苦しみ、10試合の出場で打率.053（19打数1安打）と苦しみ、二軍降格。ここまでファームでも打率が落ち込むなど、不振から抜け出せていない。

なんとかオープン戦で見せていた打撃の状態を取り戻し、一軍のポジション争いに加わりたいところだ。

[caption id="attachment_268852" align="aligncenter" width="1200"] （左から）早川太貴、町田隼乙、山田脩也（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神タイガース 最新情報

ここまで一軍はAクラスを堅守している阪神タイガース。しかし、その裏で二軍は負け越しと苦戦が続き、期待された選手たちも本来の力を発揮できていない。優勝争いを勝ち抜くためには、若手や控え選手の底上げが不可欠だ。そこで今回は、ファームで苦しむ阪神の選手を紹介したい。（今季成績は6月11日時点）［2/6ページ］

長坂拳弥

・投打：右投右打

・経歴：高崎健康福祉大高崎高 - 東北福祉大

・ドラフト：2016年ドラフト7位

昨季成績：1試合、打率.000、0本塁打、0打点

プロ10年目を迎え、存在感を示したいはずの長坂拳弥も、二軍で苦しむ1人だ。

長坂は東北福祉大時代にリーグ戦で首位打者を獲得。バッティングでアピールを続け、阪神タイガースから2016年ドラフト7位で指名。プロ入りを果たした。

プロ2年目となる2018年には、ファームで66試合に出場し、打率.257の成績を記録。一軍での出番も獲得していたが、打撃が課題となり、レギュラー定着には遠い状況が続いた。

それでも、2022年は自己最多となる27試合に出場。打率こそ.175と苦しんだが、投手陣を陰で支えた。

しかし、それ以降は出場試合数が減少。2024年、2025年は一軍でのヒットもなく、厳しい状況が続いていた。

奮起が求められる今季も二軍での打率が上がらず、快音が響いていない状況だ。嶋村麟士朗の台頭もあり、現状のままではますます苦しい立場になるだろう。

[caption id="attachment_268852" align="aligncenter" width="1200"] （左から）早川太貴、町田隼乙、山田脩也（写真：産経新聞社）[/caption]

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ここまで一軍はAクラスを堅守している阪神タイガース。しかし、その裏で二軍は負け越しと苦戦が続き、期待された選手たちも本来の力を発揮できていない。優勝争いを勝ち抜くためには、若手や控え選手の底上げが不可欠だ。そこで今回は、ファームで苦しむ阪神の選手を紹介したい。（今季成績は6月11日時点）［3/6ページ］

小川一平

[caption id="attachment_262238" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの小川一平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：県立横須賀工 - 東海大九州キャンパス

・ドラフト：2019年ドラフト6位

昨季成績（ファーム）：5試合、0勝0敗、防御率3.86

一軍での実績もある小川一平。支配下返り咲きに向け結果を出したいところだが、結果が伴っていない。

東海大九州キャンパスでプレーし、大学選手権も経験。2019年ドラフト6位で阪神タイガースに入団した。

ルーキーイヤーから一軍デビューを果たし、中継ぎとして21試合に登板し、防御率4.71の成績をマーク。

翌2021年には、19試合の登板で防御率2.95という安定した成績を残し、一軍定着が期待された。

しかし、2022年、先発での活躍を期待されるも4月末に右ひじを痛めて離脱。続く2023年にトミー・ジョン手術を受けた。

2024年は丸1年をリハビリに費やし、実戦登板ゼロ。それでも昨季に復帰を果たし、完全復活への第一歩を踏み出したはずだった。

ところが、今季はファームでの防御率が6点台と苦しんでいる小川。支配下契約を掴み取るためには、誰もが納得できるパフォーマンスが求められる。

[caption id="attachment_268852" align="aligncenter" width="1200"] （左から）早川太貴、町田隼乙、山田脩也（写真：産経新聞社）[/caption]

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ここまで一軍はAクラスを堅守している阪神タイガース。しかし、その裏で二軍は負け越しと苦戦が続き、期待された選手たちも本来の力を発揮できていない。優勝争いを勝ち抜くためには、若手や控え選手の底上げが不可欠だ。そこで今回は、ファームで苦しむ阪神の選手を紹介したい。（今季成績は6月11日時点）［4/6ページ］

早川太貴

[caption id="attachment_268849" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの早川太貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大麻高 - 小樽商科大 - ウイン北広島

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト3位

昨季成績：3試合、2勝0敗、防御率0.00

今季はファームでも結果が出せていない阪神タイガースの早川太貴は、復調が求められる1人だ。

小樽商科大を卒業後、北広島市役所の福祉課に勤務していた早川。市職員として働きながらクラブチームのウイン北広島に所属。

その後、くふうハヤテベンチャーズ静岡（現：ハヤテベンチャーズ静岡）を経て、2024年育成選手ドラフト3位で阪神へ入団。プロの門を叩いた。

ルーキーイヤーの昨季は二軍で17試合に登板し、8勝1敗、防御率2.83と安定したピッチングを継続。その実力が認められ、7月中旬に支配下選手登録。

一軍デビューも果たし、プロ初勝利を記録。同年は最終的に3試合の登板で2勝0敗、防御率0.00の成績を残し、更なる飛躍が期待された。

しかし、今季は一転してプロの壁にぶつかっている。開幕から一軍で登板機会を得たものの、8試合で防御率6.94と精彩を欠き、二軍降格を告げられた。

さらに5月は二軍で2試合に登板したものの、9失点、5失点と続けて炎上。二軍での防御率は11.77と悪化してしまっているだけに、何とか巻き返しを図りたい。

[caption id="attachment_268852" align="aligncenter" width="1200"] （左から）早川太貴、町田隼乙、山田脩也（写真：産経新聞社）[/caption]

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ここまで一軍はAクラスを堅守している阪神タイガース。しかし、その裏で二軍は負け越しと苦戦が続き、期待された選手たちも本来の力を発揮できていない。優勝争いを勝ち抜くためには、若手や控え選手の底上げが不可欠だ。そこで今回は、ファームで苦しむ阪神の選手を紹介したい。（今季成績は6月11日時点）［5/6ページ］

山田脩也

[caption id="attachment_267579" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの山田脩也【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：仙台育英高

・ドラフト：2023年ドラフト3位

昨季成績（ファーム）：100試合、打率.198、3本塁打、36打点

将来の正遊撃手候補として嘱望されながらも、プロの壁にぶつかっているのが高卒3年目を迎えた山田脩也だ。

宮城の名門・仙台育英高で早くから頭角を現した山田。2年夏の甲子園では全試合に先発出場し、東北勢初となる全国制覇に貢献した。

また、高校3年時は日本代表に選ばれ、世代屈指の選手として注目。将来性を期待され、2023年ドラフト3位で阪神タイガースに入団。

ルーキーイヤーとなった2024年は二軍で実戦経験を積み102試合に出場、打率.217の成績を残した。

プロ2年目となる昨季も100試合に出場したが、打率.198と成績が伸びず。また、守備面の課題も浮き彫りとなり、攻守の両面で苦しいシーズンとなった。

ステップアップが望まれた高卒3年目、一時は打率.250を超える時期もあったが、現状は打率2割台前半の成績となっている。

一軍の正遊撃手争いに割って入るためには、打撃の成長が不可欠。今年で21歳とまだ伸びしろ十分なだけに、まずはファームで結果を残したいところだ。

[caption id="attachment_268852" align="aligncenter" width="1200"] （左から）早川太貴、町田隼乙、山田脩也（写真：産経新聞社）[/caption]

阪神タイガース 最新情報

ここまで一軍はAクラスを堅守している阪神タイガース。しかし、その裏で二軍は負け越しと苦戦が続き、期待された選手たちも本来の力を発揮できていない。優勝争いを勝ち抜くためには、若手や控え選手の底上げが不可欠だ。そこで今回は、ファームで苦しむ阪神の選手を紹介したい。（今季成績は6月11日時点）［6/6ページ］

町田隼乙

[caption id="attachment_268850" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの町田隼乙（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：光明相模原高 - BC・埼玉

・ドラフト：2024年ドラフト4位

昨季成績（ファーム）：31試合、打率.152、0本塁打、8打点

出場機会が限られながらも、ファームで1ヶ月以上ヒットを記録できていない町田隼乙。昨季以上に苦しんでいる状況だ。

光明相模原高からBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズへ入団。2024年には打率.323と打撃力を発揮し、プロ注目の存在となった。

2024年ドラフト会議で阪神タイガースから4位指名を受け、念願のNPB入りを果たした町田。

ルーキーイヤーは即戦力としての働きを求められるも、上半身のコンディション不良により、2度の戦線離脱を経験。ファームでの打率も.152と苦しんだ。

今季の挽回が期待された中、開幕から出番を獲得するもヒットを記録できず。二軍の開幕から約1ヶ月が経過した4月中旬、ようやく今季初ヒットを放った。

しかし、それ以降は打撃が完全に沈黙し、ファーム打率が0割台。現状のままでは、一軍出場は夢のまた夢と言える。

【了】